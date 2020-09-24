Адвокат члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которой в Белоруссии предъявлено обвинение в причинении вреда национальной безопасности страны, задержана за административное правонарушение.

Людмила Казак находится в РУВД, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУВД Минска. "Она задержана за совершение административного правонарушения, какого, пока не уточняем, она находится в одном из территориальных РУВД Минска", - заявила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Ранее адвокат Виктор Мацкевич сообщил "МБХ медиа", что Казак перестала выходить на связь и ее похищение связано с профессиональной деятельностью. "В 13:50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась на судебное заседание... Она перестала выходить на связь после обеда, должна была поехать в суд на своем автомобиле. Автомобиль оказался на том месте, где он был. В суде она не появилась. Судья позвонила, начала искать Казак, но на связь она не выходит", - рассказал Мацкевич. Он заявил, что супруг Казак уже подал в РУВД Центрального района заявление о похищении человека.

Как напомнил в своем Telegram-канале бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, в пятницу должно было состояться рассмотрение жалобы на решение суда о применении меры пресечения по отношению к Колесниковой с участием Казак.

Колесникова, которую представляет адвокат Людмила Казак, 7 сентября была вывезена в неизвестном направлении неустановленными лицами в микроавтобусе с надписью "Связь". Минская милиция утверждала, что не задерживала Колесникову. На следующий день президент Александр Лукашенко заявил, что якобы оппозиционерку задержали при попытке пересечь границу с Украиной.

По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, Колесников вместе с представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась пересечь границу, но ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникову хотели силой вывезти из страны, но политик, чтобы не допустить этого, порвала свой паспорт. Позже ей предъявили обвинение по уголовному делу о призывах к захвату власти.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак сейчас арестованы в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.