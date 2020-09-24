Российский оппозиционер Алексей Навальный, отравленный на родине нервно-паралитическим веществом "Новичок", останется в Германии еще на несколько недель - до конца курса реабилитации.

"Процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно", - сообщила в эфире "Навальный. Live" пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Навальный был выписан из стационара берлинской клиники Charite в среду, 23 сентября. Он сообщил, что после выписки из больницы будет проходить курс физиотерапии, а в будущем, возможно, обратится в центр реабилитации. О возможном возвращении оппозиционера на родину пока ничего не известно.

Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "берлинский пациент", "как любой российский гражданин", волен в любой момент вернуться в Москву через страны, с которыми у России открыто авиасообщение, так как прямых рейсов с Германией пока нет из-за пандемии коронавируса. По его словам, никаких разговоров или встреч с политиком в Москве не планируется, "если у самого больного не будет желания и намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями той информацией, которой он активно делится с коллегами из Федеративной Республики Германия и других стран".

Однако на практике правительство России делает все возможное, чтобы "вытолкнуть" неугодного оппозиционного политика в эмиграцию, считает Deutsche Welle.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в московском районе Марьино. Арест связан с иском компании "Московский школьник", которая, как считается, связана с "поваром Путина", бизнесменом Евгением Пригожиным.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа, то есть когда отравленный оппозиционер был еще в коме. Тогда же были арестованы счета Навального.

Как пишет DW, Пригожин через арест квартиры и счетов угрожает Навальному и его команде. А учитывая особую близость бизнесмена к Кремлю, это, в сущности, акция устрашения со стороны российского режима.

То, что арест налагали в тот момент, когда Навальный находился в коме, говорит лишь об одном: после провала покушения на жизнь основателя ФБК главный расчет российских властей теперь строится на том, чтобы он с семьей остался за границей и не возвращался в Россию, считает Deutsche Welle.

Издание сообщает, что ситуация с Навальным заставила главу европейской дипломатии Жозепа Борреля серьезно отнестись к идее принятия общеевропейского "акта Навального", который позволил бы подвергнуть личным санкциям видных представителей российской правящей верхушки. И именно Боррель настаивает на скорейшей разработке подобного документа.