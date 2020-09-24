По мнению Европейского союза, инаугурация и новый мандат Александра Лукашенко не имеют достаточной легитимности. Об этом говорится в официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

В заявлении, опубликованном на сайте ЕС, вновь декларируется позиция, изложенная в более раннем документе от 11 сентября: ЕС настаивает, что президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными, и, таким образом, считает их результаты сфальсифицированными и не признает их.

"С учетом этого так называемая инаугурация 23 сентября 2020 года и новый мандат, о котором заявил Александр Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности", - говорится в заявлении Борреля.

В тексте также сказано, что инаугурация напрямую противоречит воле большей части населения Белоруссии, которая выражается в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах, не прекращающихся с момента проведения выборов. Инаугурация, по мнению главы европейской дипломатии, ведет лишь к углублению политического кризиса в стране.

"Граждане Беларуси заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выбирают, посредством новых инклюзивных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов. Мы впечатлены и тронуты мужеством белорусского народа, который продолжает мирно демонстрировать приверженность демократии и своим основным правам, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусских властей. Мы солидарны с ними и полностью поддерживаем их демократическое право избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Также ЕС вновь настаивает на том, что ожидает от белорусских властей немедленного прекращения дальнейших репрессий и насилия против белорусов, освобождения задержанных, включая политзаключенных, а единственным выходом из серьезного политического кризиса является широкий национальный диалог и проведение новых демократических выборов. В свете текущей ситуации ЕС намерен пересмотреть свои отношения с Белоруссией.

Накануне в Минске прошла инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко, состоявшаяся без официального объявления даты, по госканалам, которые по закону должны ее транслировать в прямом эфире, вместо этого показывали сериалы. Церемонию покажут в записи только вечером.

Сам Лукашенко назвал день инаугурации днем "убедительной и судьбоносной" победы и заявил, что испытывает гордость за белорусов, которые "с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений". Лукашенко также заявил о "беспрецедентном внешнем давлении", которое "только закалило нас, сделало более решительными и бескомпромиссными", похвалил госслужащих и "людей в погонах" за "стойкость, мужество и монолитность", отметил "мудрость" работников предприятий, которые выбрали "цех, а не площадь".

Он также заявил, что не может и "не имеет права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу".

Член Координационного совета Белоруссии Павел Латушко сравнил инаугурацию Лукашенко с воровской сходкой для коронации очередного вора в законе и призвал белорусов начать бессрочную акцию неповиновения. "Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников", - заявил он, назвав Лукашенко "досадной ошибкой истории и позором цивилизованного мира". США, Германия, Великобритания, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Украина, Чехия и ряд других стран также отказались считать Лукашенко законным президентом Белоруссии, заявив, что выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а объявленные результаты были сфальсифицированы и нелегитимны.