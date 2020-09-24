ВСЕ ФОТО Лукашенко назвал свою секретную инаугурацию "внутренним делом страны": "Мы никого и не просили признавать наши выборы"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался считать свою инаугурацию тайной, заявив, что законы страны не обязывают приглашать на церемонию представителей западных государств и "вообще кого-то предупреждать

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Инаугурация Лукашенко прошла без предварительного объявления даты и какого-либо анонса. Государственные телеканалы в разгар церемонии показывали сериалы, а полную трансляцию Белтелерадиокомпания показала только вечером

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался считать свою инаугурацию тайной, заявив, что законы страны не обязывают приглашать на церемонию представителей западных государств и "вообще кого-то предупреждать".

"Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА. Ранее президентский пул сообщал, что на церемонию были приглашены "около 700 человек".

Лукашенко заявил, что соседние государства занимают неконструктивную позицию по отношению к Белоруссии. "Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", - сказал он на встрече с послом Китая в Белоруссии Цуй Цимином.

- "Трудно придумать более тупую вещь, чем тайная инаугурация"



"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - добавил Лукашенко.

Он упрекнул западную разведку в том, что она оказалась не в курсе инаугурации. "Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили", - сказал Лукашенко, добавив, что "их Telegram-каналы" писали, что инаугурация будет 23 сентября, но "надо прицепиться". В то же время он пообещал, что в следующий раз соседей, особенно "поляков и литовцев" будут стараться предупреждать о "каких-то крупных мероприятиях".

Лукашенко также отметил, что в этот раз президентский кортеж следовал не по традиционному маршруту: "Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет". Он добавил, что не придает своей инаугурации "какого-то такого великого фантомного значения", и считает ее "обычной рабочей ситуацией".

По его мнению, акцент на обстановке проведения церемонии делается для того, чтобы "подогреть протестное так называемое настроение", "чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье".

Согласно закону "О президенте республики Беларусь", президент вступает в должность после принесения присяги в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов не позднее двух месяцев со дня избрания.

Для участия в церемонии принесения присяги "могут приглашаться" также члены совета министров Белоруссии, другие должностные лица, представители политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, аккредитованные в республике дипломаты и представители иностранных государств. Церемония принесения присяги президентом транслируется по республиканскому телевидению и радио.

Инаугурация Лукашенко прошла без предварительного объявления даты и какого-либо анонса. Государственные телеканалы в разгар церемонии показывали сериалы, а полную трансляцию Белтелерадиокомпания показала только вечером. Госагентство БелТА сообщило о вступлении Лукашенко в должность постфактум, когда он уже принес присягу.

В пресс-службе Минюста Белоруссии РИА "Новости" заявили, что прямая телетрансляция инаугурации президента не является требованием, как и приглашение на церемонию иностранных дипломатов. "Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики", - заявили в ведомстве.

Страны Евросоюза, США и Канада отказались признавать церемонию инаугурации легитимной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что сам лично не знал о готовящейся инаугурации Лукашенко. Официальных поздравлений от Путина с вступлением белорусского президента в должность не последовало, впрочем, он и так одним из первых поздравлял Лукашенко с переизбранием сразу после выборов. Потом он подчеркивал в интервью, что считает выборы в республике состоявшимися, а Лукашенко - их победителем.

Первым мировым лидером, официально поздравившим Лукашенко с инаугурацией, стал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.