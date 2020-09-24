Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в Третьем форуме регионов Украины и Белоруссии, который планировался в городе Гродно 8-9 октября 2020 года

President.gov.ua Церемония инаугурации Президента Республики Беларусь, 23 сентября 2020 года

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в Третьем форуме регионов Украины и Белоруссии, который планировался в городе Гродно 8-9 октября 2020 года.

"Действительно, визит президента Украины в Белоруссию, который планировался в октябре, был отменен. Вопросы с проведением Форума регионов зависят от очень многих факторов", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

21 сентября белорусский посол на Украине Игорь Сокол заявил в интервью газете "Украина Бизнес Ревю", что Форум регионов Украины и Беларуси, который планировался на октябрь, был в этом году отмене по инициативе украинской стороны.

"Фактически перечеркнута совместная подготовка, пострадают прежде всего экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, создавать труднее... Если руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами и бизнесом. Мы к этому готовы", - отметил посол.

По данным белорусской стороны, Украина попросила перенести на год украинско-белорусский III Форум регионов.

"Форум регионов Беларуси и Украины планировался как центральное событие на двустороннем треке. Хочу подчеркнуть, что он изначально носит исключительно экономический характер... Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год", - заявил посол Сокол.

"Странами проведена колоссальная подготовительная работа: сформированы белорусский и украинский оргкомитеты по подготовке форума, в программу вошли 17 параллельных локаций, - сообщил посол. - Также планировались круглые столы..., мероприятие по обмену опытом работы свободных экономических зон, промышленных парков, технопарков, заседания рабочих групп по линиям промышленности, сельского хозяйства, транспорта, техническому регулированию, стандартизации и метрологии, защиты окружающей среды".

Отмена Форума связана с политической ситуацией в Белоруссии, где продолжаются акции протеста против фальсификации выборов президента страны.

Еще 14 августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский не планирует визит в Белоруссию до момента стабилизации ситуации с протестами в стране, проходящими после президентских выборов. 8 сентября глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что подготовка к предстоящему форуму регионов Украины и Белоруссии приостановлена до установления более понятной для Киева ситуации в республике.

А накануне на фоне проведения тайной инаугурации Александра Лукашенко глава украинского МИД присоединился к мнению своих европейских коллег, отказавшихся признать Лукашенко президентом и в своем Twitter сообщил, что инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства", - заявил Кулеба.