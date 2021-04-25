В Индии четвертые сутки фиксируется рекордное число новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 349 тысяч инфицированных и 2,7 тыс. умерших. Общее число заболевших достигло почти 17 млн, скончавшихся - 192 тысячи

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В Индии четвертые сутки фиксируется рекордное число новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 349 тысяч инфицированных и 2,7 тыс. умерших. Общее число заболевших достигло почти 17 млн, скончавшихся - 192 тысячи, сообщило агентство Reuters.

За последний месяц число новых случаев заражения выросло в восемь раз, смертность - в десять раз.

Больницы отказываются принимать пациентов по всей стране, поскольку закончились кровати и кислород. Умерших от инфекции сжигают прямо на улицах.

На этом фоне Индия вышла на первое место в мире по масштабам вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает в воскресенье индийская газета Times of India со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

"Это очередное значительное достижение - Индия быстрее других стран преодолела границу в 140 млн сделанных прививок. И на достижение этого результата потребовалось 99 дней", - констатирует ведомство. огласно его статистике, почти 60% прививок сделаны жителям штатов Махараштра, Раджастан, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Западная Бенгалия, Карнатака, Мадхья-Прадеш и Керала.

Впрочем, пока вакцинировано чуть более 10% населения.