ВСЕ ФОТО Последствия взрывов на складе боеприпасов в селе Врбетице, 16 октября 2014 года

Фото: policie.cz Последствия взрывов на складе боеприпасов в селе Врбетице, 16 октября 2014 года

Фото: policie.cz Милош Земан

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У Службы информационной безопасности Чехии нет сведений о том, что предполагаемые сотрудники российской военной разведки (ГРУ) находились в селе Врбетице и имели отношение к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году, заявил президент страны Милош Земан в видеообращении, сообщает Русская служба BBC.

Земан отметил, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего - причастность иностранной разведки и неосторожное обращение с боеприпасами. По словам Земана, он полностью доверяет полиции и Генпрокуратуре. Если причастность агентов ГРУ будет доказана, то Россия будет должна понести ответственность за случившиеся взрывы, сказал Земан. При этом он не исключил, что обвинение в адрес российских спецслужб - "игра разведок".

Земан также сказал, что отсутствие доказательств не означает, что россиян в Врбетице не было, и заверил, что доверяет следствию. Он поддержал полное расследование дела и назвал подозрения в адрес России очень серьёзными.

"Ни одна суверенная страна не может позволить, чтобы два иностранных агента устроили теракт на своей территории, убив двух чешских граждан и нанеся миллиардный ущерб. С другой стороны, мы работаем с двумя следственными версиями. Первая, то есть основная, что произошел взрыв из-за непрофессионального обращения со взрывчатым материалом. И вторая - что это была операция иностранной разведки. Я серьезно отношусь к обеим этим версиям и хочу, чтобы их тщательно изучили", - сказал президент Чехии.

Президент также заявил, что его настораживает факт передвижения по Чехии иностранных разведчиков.

Всего через несколько минут после воскресного выступления Земана российские агентства ("Интерфакс" и ТАСС) опубликовали материалы, в которых акцентировалось мнение Земана об отсутствии доказательств присутствия агентов ГРУ в Врбетицах во время взрыва на складе боеприпасов.

Чешская оппозиция раскритиковала заявления Земана, указав на то, что президент или не знаком с подробностями дела, или сознательно дезинформирует общественность и пытается отвести подозрения от российских агентов.

По мнению ряда политиков, жесткий подход правительства к российскому посольству не оставляет сомнений в причастности ГРУ. Такое повествование может способствовать размыванию официальной версии события и оставить место для сомнений в правомерности чешской реакции, заявила позднее общественная ассоциация, которая анализирует зарубежные кампании дезинформации в Чехии.

В Москве, напротив, заявления чешского президента приветствовали. "Заявления Земана - это первый случай развенчания того самого принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах" - заявил первый вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин похвалил Земана за "объективность". А глава комитета Думы по иностранным делам Леонид Слуцкий вообще призвал Чехию извиниться.

Напомним, 17 апреля 2021 года чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан в связи с совершением тяжкого преступления. На сайте полиции сообщалось, что они передвигались по территории страны, используя несколько разных паспортов - на имя гражданина Таджикистана Руслана Тобарова и гражданина Молдовы Николая Попы. Утверждается, что Петров и Боширов - агенты ГРУ, их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Это именно те люди, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году.

Позднее чешские службы безопасности сообщили, что подозревают россиян в причастности к взрывам. Местные СМИ предположили, что мотивом могла быть попытка остановить экспорт вооружения на Украину или в Сирию.