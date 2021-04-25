Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели в Балийском море подводной лодки KRI Nanggala 402​​​​​​, на борту которой находились 53 человека и поисками которой занимались последние несколько дней

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Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели в Балийском море подводной лодки KRI Nanggala 402​​​​​​, на борту которой находились 53 человека и поисками которой занимались последние несколько дней, сообщает ТАСС.

"В субботу я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула", - заявил глава государства заявил в воскресенье в специальном видеообращении. "Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии", - отметил президент и назвал экипаж "патриотами, охранявшими суверенитет страны".

Накануне, напомним, субмарину, пропавшую в водах у острова Бали, обнаружили методом сканирования на дне, на глубине около 850 м. На борту находились 53 члена экипажа. По мнению властей, надежды, что они живы, мало: запас кислорода должен был закончиться в ночь на субботу, а технические характеристики судна рассчитаны на на погружение на глубину до 500 м.

Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что с учетом результатов поисковой операции власти переходят "с фазы, когда подводная лодка считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей".

По данным Assosiated Press, спасателям удалось обнаружить обломки подводной лодки - части торпедного аппарата, баллон со смазкой для перископа и молитвенные коврики, предположительно принадлежавшие членам экипажа.

Nanggala проводила тренировочные пуски торпед в водах у острова Бали. 21 апреля она не доложила о результатах учений в условленное время. Позднее Минобороны страны заявило, что неподалеку от места исчезновения перед тем как экипаж перестал выходить на связь нашли нефтяное пятно.

В поисках участвовали три подводные лодки, пять самолетов и 21 военный корабль, кроме того, к месту происшествия направили авиацию США.