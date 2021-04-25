Никол Пашинян

Фото: Nikol Pashinyan / Facebook В конце марта армянский премьер говорил, что подаст в отставку, "не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы". Пашинян пообещал служить стране дальше, если его поддержат избиратели. В противном случае он передаст власть другим

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье подал в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов, передает ТАСС. Как политик заявил во время обращения, которое транслировалось в Facebook, все это время он продолжит исполнять обязанности премьера.

"Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня. Парламент два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы", - отметил он.

При этом Пашинян отметил, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета. "До проведения досрочных выборов я буду в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам", - сказал он.

"Хочу подчеркнуть, что наша партия "Гражданский договор" будет участвовать на досрочных выборах. Я буду кандидатом на пост премьера. Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтоб я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа", - заявил премьер.

Он отметил, что "только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны".

Правительство Армении в связи с отставкой премьер-министра ушло в отставку в полном составе. Согласно конституции, члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства. Теперь фракции парламента в семидневный срок после принятия отставки правительства получили право выдвигать кандидатов в премьеры. Национальное собрание избирает премьера большинством голосов от общего числа депутатов. Выборы в стране пройдут 20 июня.

В конце марта армянский премьер говорил, что подаст в отставку, "не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы". Пашинян пообещал служить стране дальше, если его поддержат избиратели. В противном случае он передаст власть другим.