На сайте белорусской атомной станции (БелАЭС) появилось "предупреждение о трагедии", которая может произойти в любой момент

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На сайте белорусской атомной станции (БелАЭС) появилось "предупреждение о трагедии", которая может произойти в любой момент, сообщает "Интерфакс" . Сообщение на главной странице сайта подписано "небезразличными сотрудниками БелАЭС". Там утверждается, что первый блок станции был запущен "наспех под давлением властей", при этом на протяжении всей стройки "на объекте происходили аварии и поломки".

Авторы послания призвали мировое сообщество вмешаться и повлиять на руководство Белоруссии с требованием закрыть БелАЭС. "Раньше многие говорили: АЭС - бомба замедленного действия. Мы вынуждены опровергнуть это и заявить: АЭС - мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвётся. Сейчас всё держится сугубо на профессионализме наших специалистов. И на удаче. Но удача - очень переменчивая вещь. Ситуация ухудшается с каждым часом и мы не имеем никаких гарантий в завтрашнем дне", - говорится в сообщении.

В Минэнерго Белоруссии заявили, что ффициальный сайт БелАЭС в воскресенье был взломан, сообщили в Telegram-канале министерства энергетики Белоруссии.

"Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно, сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком", - отметили в ведомстве. Когда сайт будет работать в прежнем режиме, не сообщается.