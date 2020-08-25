Минск, площадь Независимости, 25 августа 2020 года

Наша Нiва / Telegram У здания РОВД в Гродно, 25 августа 2020 года

TUT.BY. Политика / YouTube

Сотрудники белорусских правоохранительных органов точечно задерживают участников акции оппозиции в центре Минска, передает "Интерфакс".

По словам очевидцев, сотрудники силовых структур периодически предупреждают участников акции об ее незаконности через громкоговорители и просят разойтись.

Тем не менее, люди не расходятся и занимают почти всю площадь Независимости. В общей сложности там собрались порядка тысячи человек, отмечают очевидцы.

Между тем, на подходах к площади люди в штатском стали задерживать отдельных участников акции, покидающих площадь или пытающихся на нее попасть.

Митинг сторонников на площади Независимости в Минске завершился поздно вечером во вторник иллюминацией из нескольких тысяч фонариков, включенных на мобильных телефонах участников. Участники акции выражали солидарность с рабочими, которые заявляли, что готовы объявить забастовку. "МТЗ", "Шахтеры", "Нафтан", "Азот", - кричали они.

Потом люди на площади пели, танцевали и слушали уличных музыкантов. Многие участники акции или держали в руках или обернули вокруг плеч бело-красно-белый флаг.

Во вторник, напомним, в Минске тысячи людей вновь вышли на площадь Независимости. Оппозиция объявила, что сбор организован для празднования неофициального Дня независимости страны - 25 августа 1991 года Белорусская ССР приняла декларацию о государственном суверенитете.

Одновременно около Комаровского рынка в Минске проходил митинг сторонников действующего президента Александра Лукашенко. Портал TUT.BY сообщил, что на митинг собралось около 1 тыс. человек. Люди активно скандировали "За батьку!" и подпевали артистам.

Акции прошли и в других городах Белоруссии. Телеграм-канал Nexta сообщает, что в Гродно милиция задержала более двадцати сотрудников местного предприятия "Гродно Азот", которые прогуливались по городу. Задержанных увезли в местное РОВД. Спустя какое-то время туда начали стягиваться люди, чтобы потребовать освобождения рабочих. Сообщается, что под окнами отдела милиции собралось больше ста человек.

Ранее во вторник Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении дела по ее жалобе на итоги президентских выборов.

В Белоруссии уже более двух недель продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.