Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении дела по жалобе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на решение ЦИК республики по итогам президентских выборов, сообщает "Интерфакс".

"В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 года (постановление N 133) отказать. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит", - говорится в опубликованном во вторник решении суда от 24 августа.

В решении суда поясняется, что Тихановская обратилась в Верховный суд с жалобой на решение ЦИК, который не удовлетворил ее ходатайство о признании недействительными итогов президентских выборов. На это суд заявил, что, поскольку Центральная комиссия не принимала решение о признании выборов недействительными, то жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит.

Суд отметил, что подобные требования не относятся к его компетенции.

На сайте Верховного суда сообщается, что аналогичные ответы на свои жалобы получили еще два экс-кандидата в президенты Белоруссии - Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая. Верховный суд посчитал, что рассматриваемый вопрос не находится в его ведении.

"1 тыс. прикрепленных бумаг с доказательствами фальсификации выборов оказались недостаточно убедительными для слуг, к сожалению, уже не закона", - прокомментировали решение ВС в штабе Светланы Тихановской.Адвокаты Светланы Тихановской заявили о готовности обжаловать решение ВС. "С определением Верховного суда мы не согласны, надзорная жалоба последует", - сказал адвокат Максим Знак.

На прошедших 9 августа президентских выборах победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. С 9 августа в республике продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов.