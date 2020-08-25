Гонконгские исследователи впервые в мире подтвердили возможность повторного заражения коронавирусом

Pixabay.com Исследователи Университета Гонконга (HKU) сообщили о повторном случае заражения коронавирусом. 33-летний IT-специалист переболел инфекцией в апреле, а после возвращения из Испании в августе тесты показали повторное наличие COVID-19

Pixabay.com

Исследователи Университета Гонконга (HKU) сообщили о повторном случае заражения коронавирусом. 33-летний IT-специалист переболел инфекцией в апреле, а после возвращения из Испании в августе тесты показали повторное наличие COVID-19. Исследование показало, что генетические коды штаммов коронавируса в анализах "совершенно разные".

"Многие считают, что излечившиеся от COVID-19 пациенты обладают иммунитетом против повторного заражения, потому что у большинства из них в ответ вырабатываются нейтрализующие антитела. Однако есть свидетельство того, что у некоторых пациентов содержание антител снижается через несколько месяцев", - заявили ученые в интервью Телерадиокомпании Гонконга (RTHK). Они подчеркивают необходимость вакцинации выздоровевших пациентов.

В первый раз у пациента были легкие симптомы коронавирусной инфекции, во второй их не наблюдалось совсем. Первое заражение диагностировали 26 марта, мужчину выписали 14 апреля после двух отрицательных анализов на COVID-19. Повторное заражение инфекцией показал анализ от 15 августа после поездки в Испанию через Великобританию. Во второй раз в организме пациента выявили штамм коронавируса, который циркулировал в Европе в июле и августе.

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Благодаря первому заражению инфекцией у мужчины сформировался иммунитет, который предотвратил тяжелое развитие болезни во второй раз, но не смог предотвратить повторное заражение, пояснила The New York Times ознакомившаяся с исследованием гонконгских ученых иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки. "Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, необходима мощная вакцина, чтобы вызвать иммунитет, предотвращающий как повторное заражение, так и болезнь", - сказала Ивасаки.

Ранее китайские власти уже сообщали о нескольких случаях повторного выявления вируса. По их данным, речь идет о 5-15% переболевших, однако нельзя с уверенностью утверждать, были ли эти люди действительно заражены повторно или их недолечили в первый раз, отмечает Русская служба BBC.

Если выяснится, что люди могут заражаться COVID-19 более одного раза, это существенно затруднит вакцинацию. Впрочем, ВОЗ считает преждевременными какие-либо выводы, так как речь идет о единичных случаях повторного заражения. Кроме того, результаты обследования гонконгского пациента еще не опубликованы в научной литературе.

Накануне о повторном заражении сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол, госпитализированный в мае с подтвержденным коронавирусом. "Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды", - заявил он в видеообращении из инфекционной больницы.

Кара-оол отметил, что во второй раз болезнь протекает иначе: уже не на уровне груди, а "по сосудам, очень сильные головные боли". Он предположил, что "нагрузки не дали сформироваться антителам и иммунитету" после первого заражения.

Переболевшие коронавирусом часто страдают от долгосрочных проблем со здоровьем, которые появились у них уже после болезни. В США такие пациенты называют себя long-haulers и объединяются в соцсетях. Американское социальное движение Survivor Corps ("Отряд выживших") после опроса более полутора тысяч формально выздоровевших пациентов составило список наиболее частых проблем: быстрая утомляемость и постоянная усталость, боли в мышцах, дыхательная недостаточность, сложности с концентрацией внимания, сниженная физическая активность, головные боли, проблемы со сном, тревожность, проблемы с памятью, приступы головокружения. Всего респонденты отметили 98 различных последствий для здоровья после COVID-19.

До трети пациентов, которым не требовалась госпитализация, не восстановили свой прежний уровень здоровья спустя три недели после того, как им был поставлен диагноз, и врачи не знают, как решить эту проблему. Одна из гипотез заключается в том, что вирус сохраняется в организме в той или иной форме, вызывая постоянные проблемы. Другая заключается в том, что коронавирус заставляет иммунную систему работать в полную силу, даже после того, как острая инфекция проходит. Но на данный момент неясно, какая теория верна, и почему одни пациенты выздоравливают за несколько дней, а другие страдают месяцами.