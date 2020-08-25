Некоторые категории российских граждан смогут посещать Кипр начиная с 28 августа, но только при условии проведения ими 14 дней в режиме самоизоляции. Об этом стало известно после публикации кипрским минздравом нового еженедельного списка стран в соответствии со складывающейся в них эпидемической ситуацией. Россия впервые с начала пандемии была официально занесена в этот перечень в качестве страны категории С, сообщает ТАСС.

Как сказано в сообщении министерства, на Кипр имеют право въехать граждане, у которых есть возможность пройти диагностический тест на коронавирус по прибытии на Кипр. В качестве альтернативы они могут иметь при себе сертификат о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом, но сделанным не позднее, чем за 72 часа до вылета.

К категориям лиц, которым дозволено приезжать на остров из стран, не входящих в категории А и В, относятся граждане Республики Кипр, которые постоянно проживают на острове, а также члены их семей, включая супругов, детей и родителей, граждане других стран, которые могут проживать на Кипре на законных основаниях, сотрудники дипломатических представительств и миссий, а также лица, которые не входят в эти три категории, но имеют специальное разрешение на въезд в страну от правительства Кипра.

Всем им после своего прибытия на Кипр придется "оставаться в течение 14 дней в режиме самоизоляции", подчеркивается в сообщении. Также указывается, что в соответствии с приказом министра здравоохранения Кипра от 12 августа 2020 года, граждане, прибывающие из стран категории C, должны пройти молекулярный тест на коронавирус за 48 часов до окончания 14-дневного периода самоизоляции, взяв соответствующие расходы на себя. "Результат лабораторного исследования необходимо отправить по адресу monada@mphs.moh.gov.cy. Подразумевается, что самоизоляция заканчивается на 14-й день при отрицательном результате повторного лабораторного исследования", - отмечается в сообщении минздрава.

Заявление о том, что из стран группы С на остров теперь могут приезжать только определенные группы граждан, уравнивает статус этой группы с теми странами, которые вообще не включены в список кипрского Минздрава. То есть туристов из всех этих государств Республика Кипр пока не принимает.

Страну, находящуюся в группе С, при улучшении в ней эпидемической ситуации, могут довольно быстро перевести в число стран группы В, от граждан которых для приезда на Кипр по-прежнему требуется сертификат об отсутствии коронавируса, но которым уже не нужно проводить две недели на карантине. Попадание в группу А вообще не предусматривает никаких специальных документов, кроме паспорта и обязательной иммиграционной карты CyprusFlightPass, которую необходимо заполнить онлайн не позднее, чем за сутки до времени вылета и получить разрешение на прилет.

Вечером в понедельник Минздрав Кипра также изменил статус сразу 11 государств. У 10 стран этот статус понизили: Австрия, Дания, Ирландия, Исландия и Швейцария были переведены из категории А в группу B, а Андорра, Нидерланды, Тунис, Франция и Хорватия - из категории В в группу С. Единственной страной, вышедшей на более высокий уровень, оказалась Швеция, сменившая категорию С на группу В. Некоторые СМИ отметили тот факт, что кипрские власти не стали понижать статуса Греции, из которой в последние дни стало прилетать наибольшее число носителей коронавируса.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Абхазией. При этом в Турции после открытия границ с Россией зафиксировали резкое увеличение числа заражений коронавирусом. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, заявивший, что власти недооценили эпидемиологические риски на турецких курортах и в период празднования Курбан-байрама.

Впоследствии посольство РФ в Анкаре опубликовало памятку об отдыхе в Турции в условиях коронавируса. В ней, среди прочего, поясняется, что турист с положительным тестом на коронавирус, у которого заболевание проходит бессимптомно, помещается в изолятор в гостинице под наблюдение врача отеля. Турецким отелям предписано держать часть номеров выделенными для обсервации и изоляции таких гостей. При этом отельеры с полученным "сертификатом здоровья" берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого лица и членов его семьи при наличии выделенных комнат для изоляции.

Если карантин превышает количество дней отдыха по оплаченной путевке, перелет в Россию должен оплатить либо туроператор, либо сам клиент. Как говорится в памятке посольства РФ, данный вопрос остается открытым: страховая компания выполняет свои обязательства по оплате транспортных расходов по возвращению на родину в случае госпитализации клиента, а не пребывания на карантине. Между тем некоторые участники рынка заявляют, что если турист задержался в стране после лечения из-за карантина, ему будет компенсирован обратный билет вместо пропущенного рейса.