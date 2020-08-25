Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса, пишут британские СМИ со ссылкой на слова родственника советника Джонсона.

Первой об этом написала газета The Times в одной из своих колонок. В заметке говорилось, что читательница издания разговаривала с тестем Доминика Каммингса, советника британского премьер-министра. Тот рассказал ей, что Джонсон якобы все еще страдает от последствий коронавируса, которым он переболел этой весной. По словам собеседника, британский премьер-министр никогда не выздоровеет и планирует в начале следующего года уйти в отставку, передает "Интерфакс".

Хамфри Уэйкфилд, тесть Каммингса, в разговоре с женщиной даже сравнил Джонсона с "травмированной лошадью", у которой проблемы носят хронический характер. "Если вы вернете к работе лошадь, когда она травмирована, она никогда не выздоровеет", - сказал он.

Пресс-служба Джонсона не ответила Bloomberg на запрос о комментарии, однако британские официальные лица в частном порядке назвали утверждения Уэйкфилда бессмысленными.

Также издание Business Insider приводит слова источника на Даунинг-стрит, который назвал заявления Уэйкфилда "полной чушью".

Борис Джонсон переболел коронавирусом в апреле. Несколько дней он провел в палате интенсивной терапии, но затем вернулся к работе. Он также призвал британцев, страдающих лишним весом, постараться снизить его, поскольку полнота осложняет борьбу с COVID-19.

Выборы в Великобритании прошли в декабре 2019 года. Борис Джонсон одержал на них уверенную победу. Следующие всеобщие выборы в стране запланированы на 2024 год.