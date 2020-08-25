В Белоруссии суд назначил задержанной в понедельник Ольге Ковальковой административный арест на 10 суток. Она является членом президиума Координационного совета, сформированного по инициативе оппозиции для разрешения политического кризиса. Об аресте Ковальковой сообщили в объединенном штабе кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Ранее во вторник еще один член президиума Координационного совета Сергей Дылевский также получил 10 суток административного ареста, сообщает "Интерфакс". Он и Ковалькова были задержаны в понедельник днем у проходной Минского тракторного завода. На них составили административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, что предполагает штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Защита Ольги Ковальковой намерена обжаловать судебное решение в пятидневный срок, передает ТАСС.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек. Один мужчина погиб непосредственно в ходе протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Сторонники Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью осуществления мирного транзита власти в стране и проведения новых выборов президента. В него вошли около 50 человек. 19 августа Координационный совет сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра, бывший министр культуры и дипломат).

Хотя в последние дни силовики ослабили репрессии, а тысячи задержанных были освобождены, Александр Лукашенко не демонстрирует готовности вести переговоры с оппозицией. Он утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания Координационного совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.