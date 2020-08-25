Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила на внеочередном заседании комиссии по иностранным делам Европейского парламента

European Parliament / Facebook Свое обращение она зачитала по видеосвязи из Вильнюса, где она сейчас находится

European Parliament / Facebook

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила на внеочередном заседании комиссии по иностранным делам Европейского парламента. Свое обращение она зачитала по видеосвязи из Вильнюса, где она сейчас находится.

Светлана Тихановская подчеркнула, что уже не менее шести человек погибли в ходе протестов в Белоруссии. " Сегодня моя страна, Беларусь, находится в потрясении и кризисе. Мирных демонстрантов незаконно задерживают, заключают под стражу и избивают. Власти используют тактику запугивания, страха и физических угроз. По меньшей мере шесть человек были убиты, десятки числятся пропавшими без вести. Это происходит в центре Европы", - сказала она. Выступление женщины-политика цитирует Tut.by.

Светлана Тихановская напомнила, что президентские выборы 9 августа, "по мнению большинства наблюдателей, прошли с серьезными нарушениями". "Некоторые оппоненты господина Лукашенко, включая моего мужа, заключены под стражу по надуманным обвинениям. Другие вынуждены были уехать из страха преследований", - добавила она.

Лидер оппозиции поблагодарила власти ЕС и партии Европейского парламента за их позицию по непризнанию результатов выборов. Теперь, по словам Тихановской, в Белоруссии началась мирная революция.

"Мы уже не оппозиция, теперь мы большинство. Происходит мирная революция. Революция в Беларуси не геополитическая. Это не пророссийская и не антироссийская революция, не антиевропейская и не проевропейская революция. Это демократическая революция. Это стремление людей решать самостоятельно. Это стремление людей свободно и честно избирать своих лидеров и определять свою судьбу. Революция в Беларуси ненасильственная. Это мирное стремление людей к свободе, самоопределению и основополагающему человеческому достоинству", - пояснила она.

Светлана Тихановская призвала все страны мира уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии. Она заявила о своей готовности вести диалог с нынешними белорусскими властями с целью проведения новых, честных и прозрачных выборов, а также напомнила, что для этих целей и был создан Координационный совет.

"Наша цель - провести честные выборы мирно, путем диалога. Таким образом я заявляю о готовности вести диалог с властями. Мы готовы назначить переговорщиков. Мы хотим рассмотреть посредничество международных организаций по содействию диалогу. Чтобы содействовать в переходный период, я создала национальный Координационный совет, включающий все слои белорусского гражданского общества и все стороны политического спектра. К сожалению, власти ответили угрозами и запугиванием в отношении членов совета, в том числе лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Запугивание не работает. Мы не сдадимся. Мы требуем уважения наших базовых прав. Мы требуем освобождения всех политических заключенных. Мы требуем прекратить насилие и запугивание со стороны властей. Белорусы заслуживают лучшего, Европа заслуживает лучшего", - закончила Светлана Тихановская.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек. Один мужчина погиб непосредственно в ходе протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Сторонники Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью осуществления мирного транзита власти в стране и проведения новых выборов президента. В него вошли около 50 человек. 19 августа Координационный совет сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра, бывший министр культуры и дипломат).

Хотя в последние дни силовики ослабили репрессии, а тысячи задержанных были освобождены, Александр Лукашенко не демонстрирует готовности вести переговоры с оппозицией. Он утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания Координационного совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, силовики задержали членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Еще одного члена президиума Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет.