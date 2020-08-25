Американская администрация рассматривает возможность признания геноцидом действий китайских властей в отношении проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР уйгуров

Official White House Photo by Joyce N. Boghosian / Flickr Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам

tiagofernandez / DepositPhotos

Американская администрация рассматривает возможность признания геноцидом действий китайских властей в отношении проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР уйгуров. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники.

Межведомственные обсуждения вопроса о признании геноцида уйгуров находятся на начальном этапе. В них принимают участие представители Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности и Совета национальной безопасности при Белом доме (СНБ). По данным издания, если они не достигнут консенсуса по использованию термина "геноцид", администрация США обвинит китайские власти в "преступлениях против человечности" или "этнических чистках" в СУАР. В последние месяцы правозащитники и члены Конгресса США неоднократно обращались к правительству с просьбой признать ситуацию в СУАР геноцидом. Как отмечает издание, данный шаг может резко обострить напряженность в отношениях с Пекином.

Международные заявления о признании геноцида, поясняет газета, в той или иной стране крайне редки, проблематичны с юридической и политической точек зрения. Ранее должностные лица США пытались избегать таких громких заявлений, не в последнюю очередь потому, что теоретически международное право вынудило бы Вашингтон вмешаться в ситуацию, передает ТАСС. Речь могла бы идти об экономическом давлении или даже военном вмешательстве.

Ранее администрация президента США Барака Обамы квалифицировала действия боевиков "Исламского государства"* по отношению к христианам и езидам на территории Ирака и Сирии как геноцид. Однако схожие гонения, которым подверглись рохинджа в Мьянме, квалифицировались администрацией Дональда Трампа как этническая чистка.

В Госдепартаменте не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию об обсуждениях ситуации, сложившейся в СУАР. "Мы прилагаем все усилия, чтобы побудить Китайскую Народную Республику прекратить нарушения прав человека в Синьцзяне (так США называют СУАР. - Прим. ТАСС), и постоянно оцениваем различные меры, - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. - Мы не комментируем потенциальные меры".

В начале августа Китай призвал США отменить введение санкций в отношении одного китайского предприятия и двух членов его руководства за нарушение прав человека в СУАР. Как отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, в противном случае китайская сторона примет "жесткие" ответные меры. По его словам, происходящее в Синьцзяне "является внутренним делом Китая".

31 июля vинистерство финансов США в соответствии с "Глобальным актом Магнитского" ввело санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за нарушение прав человека. Американские власти распространили генеральную лицензию, согласно которой до 30 сентября иностранные физические и юридические лица должны завершить все сделки и свернуть любого рода сотрудничество с китайской компанией.

Ранее министерство торговли США проинформировало о внесении 11 компаний КНР в черный список из-за их причастности к нарушениям прав человека в СУАР. В октябре прошлого и июне текущего года Вашингтон объявил, что в указанный перечень попали еще 37 организаций, которые, по его данным, связаны с нарушением прав национальных меньшинств, проживающих в этом регионе.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

Уйгурские правозащитные организации сообщают, что представителей этого этнического меньшинства китайские власти подвергают пыткам, а женщин принудительно стерилизуют и заставляют делать аборты. Уйгуров принуждают отказываться от ислама и скандировать лозунги Коммунистической партии Китая. В отношении уйгуров также применяются технологии массовой слежки.

Politico отмечает, что тема противодействия растущему китайскому влиянию в мире стала важной составляющей кампании по переизбранию Дональда Трампа на пост президента США. Но до сих пор основной поток критики касался экономических вопросов, а нарушение прав человека со стороны Китая редко упоминалось президентом США. Например, он обходил стороной тему репрессий в Гонконге, который подпадает под все большее влияние Пекина и теряет политическую самостоятельность.

Впрочем, в случае победы соперника Трампа Джо Байдена на президентских выборах курс США в отношении Китая останется прежним. "Интернирование Китаем почти миллиона уйгурских мусульман является одним из самых грубых нарушений прав человека в мире сегодня", - написал Джо Байден в микроблоге Twitter в ноябре 2019 года.

Помощник Байдена в его предвыборной кампании Эндрю Бейтс заявил, что "репрессии, которым подверглись уйгуры со стороны авторитарного правительства КНР, являются геноцидом".

Если администрация Трампа действительно "решит назвать это тем, чем оно является", как это уже сделал Джо Байден, ей придется принять ответные меры в отношении Китая, считает Бейтс. Трамп, по его словам, также "должен извиниться за попустительство такому ужасному обращению с уйгурами".