Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь, сказано в заявлении государственного департамента США, опубликованном на сайте ведомства.

"Семья господина Навального и российский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к нему лица были привлечены к ответственности. Мы сочувствуем семье господина Навального и надеемся на его полное выздоровление", - также сказано в заявлении.

Напомним, обвинения в причастности властей к отравлению Навального в Кремле не считают серьезными. "Мы не можем относиться серьезно к этим озвученным обвинениям, это, скажем так, обвинения, которые абсолютно не могут никак быть правдой и скорее являются пустым шумом. Серьезно мы к этому относиться не намерены", - отметил Песков.