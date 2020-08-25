Заболевшую коронавирусом Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Офис Президента Украины У лидера "Батькивщины" также заболели коронавирусной инфекцией дочь Евгения и зять - Артур Чечеткин. По данным источников "РБК-Украина", они, в отличие от Тимошенко, переносят болезнь в легкой форме

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Бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусом, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает "РБК-Украина". Врачи оценивают состояние Тимошенко как стабильно тяжелое, ее температура не опускается ниже 39 градусов.

"К сожалению, хороших новостей сейчас нет. Состояние Юлии Владимировны остается сложным. Со вчерашнего вечера она проходит курс интенсивной терапии, согласно протоколу лечения COVID", - написала в Facebook пресс-секретарь Тимошенко Марина Сарока.

У лидера "Батькивщины" также заболели коронавирусной инфекцией дочь Евгения и зять - Артур Чечеткин. По данным источников "РБК-Украина", они, в отличие от Тимошенко, переносят болезнь в легкой форме. Где именно проходит лечение экс-премьера Украины, пока неизвестно.

О болезни Тимошенко сообщалось 23 августа, но как именно произошло заражение, не уточняется. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его супруга и сын переболели новым коронавирусом и предупредил, что страна находится на грани второй волны заболевания.