Взрыв газопровода произошел в четверг на Синайском полуострове в Египте. Обошлось без жертв, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на губернатора Северного Синая Мохаммеда Абделя Фадиля Шушу.

В его заявлении говорится, что взрыв зафиксировали поздно вечером в четверг в городе Эль-Ариш. Начавшийся после взрыва пожар было видно за 30 километров, передает Arab News. По словам губернатора, инцидент не повлиял на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны Синая.

Причина взрыва пока не установлена, ведется расследование.

В то же время, по словам сотрудников безопасности и очевидцев, перед взрывом неизвестные установили взрывные устройства и скрылись. Пока ни одна из группировок не заявляла об ответственности за произошедшее, сообщает "Интерфакс".

Месяцем ранее ответственность за взрыв газопровода в 80 км к западу от Эль-Ариша взяла на себя группировка, аффилированная с ИГ*. Боевики объяснили диверсию тем, что одна из веток газопровода ведет на территорию Израиля.

ICYMI: A blast has hit a gas pipeline in Egypt's restive North Sinai region, a security source tells AFP.https://t.co/qqlRpmFoyP— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 25, 2020

Газопровод был построен для экспорта природного газа из Египта в Иорданию, Сирию и Ливан с ответвлением подводного газопровода в Израиль, сообщал Neftegaz.ru. Ветка газопровода, ведущая в Израиль, введена в эксплуатацию в 2008 году. Однако уже через четыре года поставки египетского газа в Израиль прекратились из-за нехватки природного газа в Египте.

В 2019 году было подписано соглашение о транспортировке газа из Израиля в Египет. Кроме того, с 2011 года повстанцы-бедуины совершили десятки нападений с намерением нарушить газоснабжение.