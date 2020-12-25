Иран не считает завершенной месть США за убийство командующего спецподразделением "Кудс" Касема Сулейманию Об этом, как передает "Интерфакс", заявил заместитель командира "Кудс" Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) генерал Мохаммед Хеджази. "Это были всего лишь пощечины, жестокая месть еще впереди", - приводит его слова агентство "Тасним".

Первыми "пощечинами" были масштабные похороны Сулеймани и тоже убитого США заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, а также ответный ракетный удар Ирана по американской военной базе Айн-аль-Асад. Хеджази отметил, что следующей "пощечиной" для Вашингтона станет изгнание американских сил из региона.

Напомним, 3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

В начале декабря издание Politico со ссылкой на неназванного представителя сферы обороны США сообщало, что военные США на Ближнем Востоке были приведены в состояние повышенной боевой готовности, в частности, в связи с близящейся годовщиной убийства Сулеймани.

В четверг кувейтская газета Al Qabas, ссылаясь на информированные иранские источники, утверждала, что Иран в экстренном порядке развертывает дополнительные силы противовоздушной обороны, в том числе с использованием российских систем, вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США.