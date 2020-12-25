В центре Нэшвилла (штат Теннесси) утром на Рождество произошел сильный взрыв. Взорвался автомобиль, в полиции города считают взрыв преднамеренным

Nashville Fire Dept / Twitter Три человека госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. В результате взрыва выбило стекла в домах и магазинах. По данным CNN, повреждены десятки зданий

Nashville Fire Dept / Twitter

В центре Нэшвилла (штат Теннесси) утром на Рождество произошел сильный взрыв. Взорвался автомобиль, в полиции города считают взрыв преднамеренным, передает "Интерфакс".

Расследованием занимаются полиция, ФБР и профильное агентство при Минюсте, в ведении которого находятся инциденты с огнестрелом и взрывчаткой (ATF). Ближайшие к месту взрыва улицы перекрыты. Горожанам советуют не приближаться к месту происшествия.

Корреспондент CNN сообщил, что, судя по всем признакам, взрыв был мощным; на место выезжали не только полицейские, но и пожарные. По словам представителя городского пожарного департамента, с места взрыва в больницу доставили трех потерпевших. Он уточнил, что врачи не сочли их состояние критическим.

Житель Нэшвилла Бак Маккой расссказал CNN, что взрыв случился прямо у него перед домом, волна выбила стекла в его окнах. "На улице все было в огне, три припаркованных машины были полностью охвачены пламенем", - поделился он.

Три человека госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. В результате взрыва выбило стекла в домах и магазинах. По данным CNN, повреждены десятки зданий. В полиции рассказали, что поступило сообщение о подозрительном автомобиле и к месту направлялись сотрудники, когда произошел взрыв.

Местные и федеральные власти, в том числе Федеральное бюро расследований (ФБР), приступили к расследованию происшествия.

MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020