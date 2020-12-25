В посольстве РФ заявили о бездействии властей Канады по делу бывшего нациста Гельмута Оберлендера

Стоп-кадр видео CTV News Kitchener Власти Канады отказались от комментариев по поводу запроса России об экстрадиции 96-летнего нацистского преступника Гельмута Оберлендера

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Власти Канады отказались от комментариев по поводу запроса России об экстрадиции 96-летнего нацистского преступника Гельмута Оберлендера, сообщило РИА "Новости" российское посольство в Оттаве.

"Никаких документов они в России не запрашивали. В настоящее время посольству не известно о каком-либо диалоге с представителями правительства Канады по Оберледеру", - заявили в дипмиссии.

Российские дипломаты указали, что, несмотря на неоспоримость фактов вины нацистского преступника, процедура лишения его гражданства явно затягивается. Адвокат Оберлендера считает, что дело "еще далеко не закончено", и процесс депортации не ведется.

"Очевидно, что влиятельные заступники карателя рассчитывают максимально отсрочить исполнение приговора Верховного суда Канады, пытаясь сохранить ему "канадскую прописку" до ухода из жизни", - говорится в заявлении российских дипломатов.

Гельмут Оберлендер родился 15 февраля 1924 года на Украине в семье немецкого происхождения. Во время Второй мировой войны, в 1941 году, его деревня оказалась в зоне оккупации. Оберлендер был призван в германскую армию и служил в карательной группе "Айнзатцкоманда 10А" (Ek10a, зондеркоманда СС). В его обязанности входили прослушивание и перевод радиотрансляций советской пропаганды, работа переводчиком, охрана военных складов.

Кроме того, по данным Следственного комитета России, Оберлендер "так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году", отмечает РИА "Новости". Также его считают причастным к убийству детдомовцев в Ейске. По данным ФСБ, в октябре 1942 года нацисты погрузили более 200 детдомовцев в грузовики-"душегубки" (газвагены) и умертвили. По этому факту 30 октября 2019 года было возбуждено уголовное дело о геноциде. В чем конкретно заключается вина переводчика Гельмута Оберлендера российские власти не уточняют.

В 1944 году Гельмут Оберлендер стал гражданином Германии. В 1954 году он вместе с супругой Маргарет эмигрировал в Канаду, в провинцию Квебек. При этом он не сообщил о своей деятельности в военное время. В Квебеке Оберлендер работал в строительной сфере, а в 1960 году он стал гражданином Канады.

В 1995 году сотрудники правоохранительных органов Канады начали расследование в отношении Оберлендера, чтобы выяснить, причастен ли он к преступлениям нацистов. В 2000 году суд постановил, что при переезде в Канаду мужчина скрыл информацию о своем участии в Ek10a, что помогло ему получить вид на жительство и гражданство страны.

В 2001 году Оберлендер был лишен канадского гражданства. Однако в 2004 году он сумел добиться отмены этого решения. В мае 2007 года Оберлендера снова лишили канадского гражданства.

В октябре 2008 года Канадский федеральный суд признал правомочным решение о лишении гражданства. Тогда же заговорили о возможной депортации Оберлендера, однако уже в ноябре того же года Федеральный апелляционный суд вновь восстановил его права.

В 2012 году история повторилась в третий раз. Бывший советский гражданин снова обжаловал решение суда, и в феврале 2016 года его гражданство было восстановлено.

В июле 2017 года Канада в четвертый раз лишила Оберлендера статуса гражданина, заявив, что он был причастен к преступлениям против человечности и внес добровольный и значительный вклад в преступления, совершенные карательной группой. 27 сентября 2018 года Федеральный суд Канады отклонил апелляционную жалобу о возвращении Оберлендеру гражданства.

5 декабря 2019 года Верховный суд Канады окончательно отклонил апелляцию бывшего переводчика гитлеровской армии о возвращении ему гражданства. Решение суда означает, что теперь правительство может начать процедуру депортации.

14 февраля 2020 года стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел, возбужденных в отношении Гельмута Оберлендера. Он фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.

Сам Гельмут Оберлендер утверждает, что в 17 лет его принудили вступить в ряды нацистов, однако он никогда не разделял их взгляды и не участвовал в убийствах людей. По словам его защитников, мужчина не имел какого-либо ранга, который позволил бы ему воздействовать на подчиненных и раздавать приказы.

Отметим, масштабная кампания по заведению уголовных дел в связи с нацистскими преступлениями почти 80-летней давности развернулась в РФ на фоне стремительного падения рейтинга власти среди россиян, а также нарастающих рисков международной изоляции в связи с обвинениями в адрес Кремля, касающихся организации политических убийств, кибератак, применения химоружия. В этом году борьба за "историческую правду" была закреплена в Основном законе.

В июле 2020 года в ходе всероссийского голосования получили всенародное одобрение поправки к Конституции, важнейшая из которых предусматривала "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. А еще одна поправка содержала утверждение, что Россия отныне "обеспечивает защиту исторической правды" и не допускает "умаление значения подвига народа при защите Отечества". Эта поправка придала новый импульс борьбе с "фальсификациями истории".

В течение нескольких месяцев 2020 года уголовные дела о "геноциде советского народа" были возбуждены в Карелии, Псковской области, Волгоградской области, Ростовской области. Это происходит в рамках государственной идеологической политики по борьбе с "фальсификаторами истории". 20 ноября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал "закрепить факт геноцида советского народа" в годы Второй мировой войны. После этого стало известно, что следователи по всей России рассылают повестки пенсионерам с вызовом на допрос в рамках уголовных дел "по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств советских граждан из числа мирного населения в период оккупации".

"Борьба за историческую правду" не ограничивается поиском еще живых нацистских преступников. Идет зачистка и информационного поля, а в уголовном кодексе фактически возродилась норма о наказании за "антисоветскую пропаганду". В 2014 году в Уголовном кодексе России появилась статья, запрещающая реабилитацию нацизма (статья 354.1). До трех лет лишения свободы можно получить не только за отрицание фактов, установленных международным трибуналом в Нюрнберге, но и за "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".