В конце 2020 года общая масса всей материи, созданной на планете человеком, впервые в истории Земли превысила суммарную массу всех живых организмов, говорится в исследовании израильского института Вейцмана, опубликованном в журнале Nature. В последнее время антропогенная масса растет очень быстро и удваивается каждые 20 лет.

Люди стали основной силой, формирующей облик Земли. Из образуемых нами отходов можно было бы построить целые города.

В качестве отправной точки в исследовании был взят 1900 год. Тогда по примерным оценкам антропогенная масса составляла всего 3% (35 млрд т) от глобальной биомассы (1,16 трлн т). Но спустя 120 лет из-за быстрого роста населения и технических достижений, антропогенный мир заметно "раздобрел" и стал весить 1,1 трлн тонн.

При этом сами люди (численностью 7,7 млрд), составляют лишь крохотную часть биомассы - 0.01% от веса биоты (всех живых существ).

Человеческая производительность поражает воображение и при сравнении отдельных видов животных и промышленной продукции. Например, пластиковых фламинго, которыми американцы любили украшать в ХХ веке свои газоны, за полвека произвели несколько миллионов - в то время как настоящих фламинго на планете осталось около 950 тысяч, пишет N+1.

Jaguar - люксовая и далеко не самая массовая марка автомобиля. Однако только за последние пять лет их было продано 762 тысячи экземпляров, что в несколько раз превосходит численность всех ягуаров в дикой природе, которая оценивается в 138-208 тысяч особей. Сравнение по массе было бы еще более красноречивым.

Коров на планете чуть меньше миллиарда. Людей почти в восемь раз больше. Но по биомассе коровы обгоняют человечество - более того, это самое "весомое" млекопитающее на планете. Средняя масса коров всех пород составляет 630 килограммов, но при расчете ее снизили до 500 кг, чтобы учесть телят (таким же образом при расчете массы человечества за средний вес человека принимается 50 килограммов, а не средний вес взрослого, 62 килограмма). В результате коровья биомасса составляет около 500 миллионов тонн, а всех людей Земли - примерно 390 миллионов тонн.

Масса искусственно созданных объектов в Нью-Йорке - небоскребов, автострад и прочих конструкций - примерно равна весу всей рыбы, существующей в мире.

Если бы все люди на Земле собрались на огромный митинг, то им вполне хватило бы площади, сопоставимой с Москвой. При этом на каждый квадратный метр города пришлось бы чуть больше трех участников массовой акции - они стояли бы свободнее, чем москвичи в метро в час пик.

Маленькая птица киви - национальный символ Новой Зеландии. За последние 20 лет новозеландский монетный двор выпустил 84,5 миллионов монет достоинством в один доллар с изображением этого пернатого. Такая монетка весит восемь граммов, в сумме это 676 тонн. А биомасса всех киви (68 тысяч особей со средней массой 1350 граммов) - в семь раз меньше, всего 92 тонны.

Даже древние сооружения, которым тысячи лет, "бросают вызов" живой природе. Пирамида Хеопса в Древнем Египте весит от 6 до более 8 миллионов тонн, по разным оценкам. Но даже при минимальной оценке это чудо света имеет такой же вес, как у половины всей биомассы диких птиц в природе, которая оценивается в 13 миллионов тонн.

Средний вес синего кита, самого тяжелого животного на планете - 110 тонн. Численность синих китов оценивается в 5-15 тысяч особей. Значит, общий вес популяции не превышает 1,65 миллиона тонн. Такой же вес имеют все 11 миллиардов смартфонов, выпущенные с 2007 года (при среднем весе в 150 граммов, как у моделей iPhone).

Исследование Института Вейцмана подтверждает: человеческая деятельность действительно радикально меняет планету и нарушает ход естественных природных процессов. Ученые уже не первый год обсуждают выделение новой геологической эпохи - антропоцена, - где главной причиной изменений окружающей среды становится человек. Поскольку Homo Sapiens всегда оказывал существенное влияние на Землю, исследователи ведут споры о начале отсчета нового времени, пишет РБК.

Одни из них придерживаются гипотезы "раннего антропоцена", согласно которой люди стали серьезно влиять на планету еще до всеобщей индустриализации. Зарождение сельского хозяйства и развитие экстенсивного земледелия 5-8 тыс. лет назад вытеснило естественную растительность и живые организмы из их привычной среды обитания, что значительно сказалось на биоразнообразии. Другие исследователи предлагают начать отсчет с 1610 года. При столкновении Старого и Нового Света между континентами произошел стремительный обмен флорой и фауной, а американские индейцы вымерли от занесенных европейцами болезней, геноцида, рабства и голода. Третья группа исследователей хочет приурочить антропоцен к началу промышленной революции или к середине XX века - периоду "Великого ускорения" и созданию ядерного оружия.

Сейчас антропоцен не входит в официальную периодизацию, хотя исследователи из разных стран недавно проголосовали большинством за признание антропоцена в качестве геологической вехи. Выделять ли на геохронологической шкале под деятельность человека отдельное место, должна решить Международная комиссия по стратиграфии к 2022 году.

"Наше исследование строго и количественно обосновывает актуальность выделения эпохи антропоцена. И мы добавляем к дискуссии еще один вариант начала такого летоисчисления - 2020 год, как символ окончательного перехода к "эпохе человека", - считают авторы научной работы.