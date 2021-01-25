Лидеры ряда ведущих развитых и развивающихся стран мира, включая Германию, Индию, Италию, Китай, Республику Корея, Россию, Францию, ЮАР и Японию примут участие в стартовавшей в понедельник, 25 января, онлайн встрече "Давосская повестка дня", проводимой в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие продлится до 29 января, а главной темой дискуссии, как заявили организаторы, станет обсуждение "новой глобальной ситуации", связанной с пандемией коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин планирует выступить на форуме в Давосе 27 января, сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Давос подтверждаю 27 числа", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что выступление Путина на форуме будет публичным. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме.

Путин выступал на международном экономическом Давосском форуме в 2009 году. Позднее форум дважды посещал Дмитрий Медведев: в 2011 году в качестве президента РФ, а в 2013 году в должности премьер-министра.

Всего, как ожидается, в "Давосской неделе" будут участвовать около 1,5 тыс. человек из 70 стран. Кроме глав государств и правительств, это руководители международных организаций, представители бизнеса, видные эксперты в различных сферах деятельности.

"Восстановление доверия и расширение международного сотрудничества исключительно важны для содействия инновационным и смелым решениям в целях прекращения пандемии и поддержки прочного восстановления", - приводит ТАСС слова председателя и основателя ВЭФ Клауса Шваба, назвавшего предстоящую онлайн-дискуссию "уникальной".

Встреча руководителей мирового бизнеса и политики традиционно проводятся в швейцарском курортном городе Давос в конце января, пишет DW. В декабре 2020 года руководство ВЭФ сообщило, что в связи с пандемией коронавируса очный саммит может пройти с 13 по 16 мая 2021 года в Сингапуре.

После ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, в том числе за агрессию на Украине и аннексию Крыма, Россия делегирует в Давос представительную делегацию. Ее возглавляет один из вице-премьеров (исключения - 2019 год, когда главой делегации был министр экономики Максим Орешкин, и 2020 год, когда в РФ прямо перед форумом поменялось правительство, и тот же Орешкин участвовал в сессии ВЭФ уже не будучи министром и еще не будучи помощником президента). В делегацию входят высокопоставленные чиновники, руководители госбанков и госкомпаний, передает "Интерфакс".