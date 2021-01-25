Сенатор США Марко Рубио написал письмо руководству международной консалтинговой компании McKinsey с жалобой на российский офис

Palácio do Planalto / wikimedia.org В письме McKinsey, разосланном 23 января, говорилось, что сотрудники компании не могут поддерживать политическую деятельность. Их призвали не ходить в места проведения акций и не размещать никаких постов на эту тему в соцсетях

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Сенатор США Марко Рубио написал письмо руководству международной консалтинговой компании McKinsey с жалобой на российский офис. Поводом для этого стало письмо с запретом участвовать в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального, которое компания рассылала своим сотрудникам.

В письме McKinsey, разосланном 23 января, говорилось, что сотрудники компании не могут поддерживать политическую деятельность. Их призвали не ходить в места проведения акций и не размещать никаких постов на эту тему в соцсетях. Позже компания разослала новое письмо, в котором сообщила о путанице.

"McKinsey поддерживает права своих сотрудников на участие на законных основаниях и в личном качестве в гражданской и политической деятельности во всех странах, где мы работаем. Признание этих прав безоговорочно". Надеюсь, это устранит путаницу", - говорилось в новом письме.

Рубио заявил, что, несмотря на второе письмо, руководитель российского офиса компании неверно интерпретировал политику McKinsey. По его мнению, этот эпизод "поднимает серьезные вопросы об основных ценностях и корпоративной культуре McKinsey", цитирует РБК. Он также заявил, что, судя по тексту первого письма, компания - "не более чем инструмент авторитарных репрессий", и напомнил, что McKinsey в России поддерживает тесные деловые связи с правительственными учреждениями.

Сенатор подчеркнул, что в августе получил от руководства McKinsey разъяснение политики компании в отношении ее сотрудников. В нем говорилось, что МcKinsey "поддерживает защиту прав наших сотрудников на свободу ассоциации". При этом сотрудники не могут баллотироваться на выборах или занимать должность в рамках политической кампании, а также использовать ресурсы фирмы или ее символику для политической деятельности.

"Как могло случиться, что Виталий Клинцов, управляющий партнер McKinsey в России, сформулировал столь радикально отличные указания относительно прав сотрудников на свободу ассоциации?" - говорится в письме Рубио. Он потребовал описать, как именно определялось первоначальное указание не участвовать в митингах, а также выяснить, консультировался ли кто-то из компании с режимом президента РФ Владимира Путина.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель осудил действия Кремля при разгоне акций сторонников Алексея Навального. Глава европейской дипломатии назвал "непропорциональным" применение силы сотрудниками полиции и отметил, что уже в понедельник, 25 января, министры иностранных дел стран ЕС обсудят дальнейшие шаги Брюсселя в связи со сложившейся ситуацией.

Полицейское насилие в России осудили также Великобритания и США. Госдепартамент США призвал освободить всех задержанных участников массовых акций в российских городах в субботу 23 января, а также Алексея Навального. Его арест и подавление протестных акций в Вашингтоне рассматривают как "тревожные признаки" дальнейших ограничений гражданского общества и основных свобод.

Как подчеркивается в заявлении Госдепартамента США, право россиян на мирные собрания и участие в свободных и справедливых выборах закреплено не только в конституции страны, но и в обязательствах России перед ОБСЕ, Всеобщей декларации прав человека и ее международных обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах. В свою очередь МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России и поощрении протестов, которые принимают насильственную форму.