Ангела Меркель

Bundesregierung / YouTube Дом Ангелы Меркель в деревне Хоэнвальде около бранденбургского города Темплина

stimmviech / YouTube

Пока официальные лица Германии задаются вопросом, правда ли дворец под Геленджиком является дворцом президента РФ Владимира Путина, и есть ли основания для обвинений в коррупции в адрес главы России, граждане ФРГ интересуются жилищными условиями своего канцлера Ангелы Меркель.

Где живет Меркель, где она отдыхает, сколько у нее квартир и загородных домов... На фоне российской роскоши, описанной в расследовании ФБК, все это выглядит весьма аскетично.

Как сообщает Deutsche Welle, дворцов у канцлера Меркель нет. Мало того, любой желающий может узнать, где она проживает в Берлине и прийти к дому, в котором в обычной квартире она живет вместе с мужем. Зайти внутрь, конечно, не получится. Хотя это и обычный 5-этажный дом по улице Ам Купферграбен, дом 6, но он охраняется - у подъезда федерального канцлера дежурит полицейский наряд. Однако никаких тайн нет. На звонке перед входной дверью в подъезд висит звонок с именем ее мужа - профессора Йохима Зауэра. Квартира Меркель и ее супруга находится на четвертом этаже (на третьем, если считать по-немецки, там порядковая нумерация начинается со второго этажа).

Перед окнами Ангелы Меркель проходит два трамвайных маршрута, которые грохочут каждые 4-6 минут. Как сам дом, так и его адрес известны настолько широко, что 10 лет назад канцлер отказалась от того, чтобы замазывать фасад на Google Street View. "Все и так уже знают, где я живу", - якобы сказала она. На тротуаре - никаких заграждений; полиция не просит прохожих перейти на другую сторону. Один наряд полиции - и все. Как и у подъездов других домов в Берлине, где живут члены правительства. Федеральное ведомство по уголовным делам, координирующее охрану первых лиц страны, разумеется. обеспечивает и "комплекс невидимых мер", но каких именно, не разглашается.

Это дом канцлера Германии Ангелы Меркель. Нет, не весь дом, только одна квартира. Люди спокойно могут ходить мимо, и даже сидеть на ступеньках возле дома Меркель.

Из охраны только два полицейских.

Когда политик не ворует и честно служит своему народу ему нечего бояться pic.twitter.com/zyJi8wdiOv — Татьяна Дорутина (@tasedora) December 30, 2020

Что касается загородной недвижимости, то у Меркель есть дача. Это обычный сельский дом, который находится в небольшой деревне Хоэнвальде около бранденбургского города Темплина, где она и выросла. Этот дом является вторым местом прописки нынешнего канцлера Германии.

В отличие от здания в Берлине, где находится квартира канцлера, ее частный дом сейчас больше не разрешают фотографировать - из соображений безопасности. Поэтому всем снимкам в информационных агентствах уже достаточно много лет. Как сообщали немецкие СМИ, дом сейчас окружен более солидным забором. Полицейские присутствуют по соседству постоянно, но на улице появляются только в случае необходимости.

Так выглядит загородный дом Ангелы Меркель в 100 км от Берлина. Подробнее - https://t.co/rIGTHj7eB3 pic.twitter.com/f5eiAZf2pu — DW на русском (@dw_russian) January 22, 2021

Дача Меркель vs дача Путина pic.twitter.com/D3rDJhNO7z — ????генацид рафаэлок???? (@Marks_MVV) January 23, 2021

В самой деревне Хоэнвальде всего пара десятков домов, нет ни магазина, ни кафе, ни булочной, зато вокруг - прекрасная природа, много возможностей для прогулок и купания в озерах. Как удалось узнать газете Rheinische Post, иногда Меркель приглашает искупаться своих гостей - во всяком случае, об этом как-то рассказал бывший президент Германии Хорст Кёлер.

Согласно неофициальным сведениям, Ангела Меркель очень любит угощать своих гостей в Хоэнвальде тем, что готовит сама - в том числе из выращенного в собственном саду и на грядках. Картошку сажает, но с цветной капустой, например, не связывается - из-за улиток, на борьбу с которыми у канцлера времени не хватает. Говорят, что хозяйке дома особенно удается яблочный пирог.

Йоахим Зауэр

Муж бундесканцлера Германии Ангелы Меркель одна из самых непубличных "вторых половин" лидеров стран Европы. В браке Меркель и Зауэр состоят более 22 лет. Для обоих супругов это второй брак. Специалист по квантовой химии и профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Йоахим познакомился с Ангелой Меркель в 80-е годы в Академии наук ГДР.

Йоахим Зауэр публичности не любит. Он предпочитает не сопровождать свою супругу, когда она отправляется в официальные зарубежные поездки, и по возможности старается игнорировать посещение мероприятий, где его присутствие приветствуется по протоколу. Но он делает исключения для визитов на культурные мероприятия.