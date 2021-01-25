Новая администрация США призывает Россию освободить оппозиционного политика Алексея Навального и задержанных на массовых акциях протеста, которые прошли 23 января в 110 городах России.

"Я просто повторю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, зачитав заявление госдепартамента с аналогичным призывом.

Комментируя возможные шаги нового президента Джона Байдена в отношении властей России из-за ареста Навального, Псаки заявила, что американский президент допустил любые ответные меры против России из-за ситуации с Навальным. "Как и было всегда, президент оставляет за собой право ответить тогда и так, как он решит. И я не буду исключать (никакие) варианты в этом случае", - сказала она.

Псаки напомнила, что Байден поручил разведсообществу и другим структурам провести расследование ряда последних событий, связанных с Россией, таких как хакерская атака через ПО SolarWind и отравление Навального. "Мы хотим, чтобы этот отчет был подготовлен", - сказала она, говоря о перспективах ответа Вашингтона.

Ранее сегодня в ООН призвали российские власти освободить всех задержанных на акциях 23 января. Спецдокладчик Организации Объединенных наций по свободе объединений и мирных собраний Клеман Вуль призвал власти РФ соблюдать фундаментальное право на мирный протест и освободить всех задержанных. "Я получаю тревожные сообщения о насилии со стороны полиции, а также о произвольных арестах на демонстрациях по всей России. Я призываю правительство позволить мирным протестующим реализовывать свои права и освободить всех задержанных", - заявил Клеман Вуль.

23 января в 110 российских городах прошли беспрецедентно массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального. По оценке сети штабов Навального, в них приняли участие до 300 тысяч человек. По данным "МБХ медиа", которое ориентируется на данные своих региональных корреспондентов и собеседников, в акциях участвовали не менее 110 тысяч человек. Число задержанных по всей России на протестных акциях составило 3 770 человек, из них 1481 - в Москве.