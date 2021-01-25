Джо Байден

The White House / YouTube Служба трансгендеров в армии была официально разрешена в 2016 году во время администрации Барака Обамы. Но после прихода в Белый дом в 2017 году Трамп заявил, что запрещает трансгендерам служить в каком-либо качестве в американской армии

Photo by Senior Airman Rachel Hammes / 55th Wing Public Affairs / DVIDS

Новый президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, "президент Байден подписал сегодня исполнительный указ, определяющий политику, в соответствии с которой любой американец, который годен к службе в ВС США, может иметь возможность для этого". В сообщении отмечается, что Байден "считает, что половая принадлежность не должна являться препятствием для военной службы и что сила Америки заключается в ее многообразии".

Служба трансгендеров в армии была официально разрешена в 2016 году во время администрации Барака Обамы. Но после прихода в Белый дом в 2017 году Трамп заявил, что запрещает трансгендерам служить в каком-либо качестве в американской армии. В 2019 году министерство обороны США подписало директиву, запрещающую большей части трансгендеров служить в американских вооруженных силах. Любой трансгендер, поступающий на службу ВС США, имел право проходить службу только с военнослужащими того пола, который был указан при его рождении.

Однако в июне 2020 года Верховный суд США принял решение, что федеральный закон 1964 года о гражданских правах, запрещающий дискриминацию по половому признаку, в равной степени относится и к представителям ЛГБТ-сообщества.

Такое решение вынесли шесть судей Верховного суда, включая четверых либерально настроенных судей и двух консерваторов - Нила Горсача и Джона Робертса. Они согласились, что седьмая глава закона о гражданских правах 1964 года защищает права не только от дискриминации по половому признаку, но и по признаку сексуальной ориентации.

Это стало первым в истории США решением суда, напрямую касающимся запрета дискриминации секс-меньшинств и закладывающим судебный прецедент для защиты их прав в дальнейшем. Решение было принято в связи с исками трансгендеров и геев, утверждавших, что работодатели уволили их из-за сексуальной ориентации.

Сейчас в США, по данным института Уильямса при юридической школе UCLA, около миллиона трансгендеров и больше 7 млн работающих геев, лесбиянок и бисексуалов.