Верховный суд США отклонил иски в отношении экс-президента США Дональда Трампа, в которых его обвиняли в незаконном получении прибыли во время пребывания в Белом доме, свидетельствуют документы суда.

Верховный суд распорядился, чтобы нижестоящие инстанции, в которых рассматривались иски, поданные в рамках антикоррупционных статей Конституции США, прекратили рассмотрение этих дел, сообщает NBC News. Члены Верховного суда обосновали решение тем, что дело неактуально, поскольку Трамп более не является президентом США, передает РИА "Новости".

Обвинения против Трампа, поданные в судах Нью-Йорка, Вашингтона и в Вирджинии, заключались в том, что в нарушение Конституции он мог получать выгоду от проживания зарубежных делегаций в принадлежащих ему объектах. Закон запрещает американским президентам получать подарки или вознаграждения, а также должности и титулы от представителей других государств без одобрения Конгресса.

Авторы одного из исковых заявлений, представители ресторанного и гостиничного бизнеса в столице США утверждали в частности, что потеряли возможную прибыль из-за того, что иностранные представители отдавали предпочтение объектам Трампа для проведения своих мероприятий и проживания в ходе визитов в США.

Аналогичные иски подали генпрокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия. Их претензии касались гостиницы Trump International, расположенной в Вашингтоне в нескольких кварталах от Белого дома. Еще один иск подала общественная организация "Граждане за ответственность и этику". Он касался одноименной гостиницы в Нью-Йорке.