В Киргизии скончался правозащитник Азимжан Аскаров, осужденный на пожизненный срок по обвинению в разжигании межнациональной розни, организации массовых беспорядков в городе и соучастии в убийстве сотрудника милиции в ходе конфликта в городе Оше и соседнем Джалал-Абаде на юге Киргизии в 2010 году. Аскаров умер в больнице исправительной колонии N47 Бишкека.

Адвокат правозащитника Валерьян Вахитов в интервью "Радио Азаттык" сообщил, что в последний раз видел своего подзащитного 22 июля, когда навещал его в колонии N19. "Его привели, точнее, принесли на руках двое сотрудников учреждения. Мы разговаривали через стеклянную перегородку по телефону. Вид у него был очень больной, он даже ходить не мог", - рассказал Вахитов.

По его словам, Аскаров издавал хриплые звуки и "еле дышал", жаловался, что с трудом сидит. "Я не врач, но сразу было видно, что вид у него никудышный, он очень исхудал", - отметил адвокат. Вахитов в заявлении на имя начальника колонии потребовал провести правозащитнику срочное медицинское обследование.

С начала пандемии коронавируса правозащитники дважды обращались к руководству Киргизии с просьбой освободить 69-летнего Аскарова. В последний раз правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан" направляло такую просьбу 10 июля.

"Последнее посещение к нему, еще до начала пандемии, показало, что он очень сильно похудел. А. Аскаров пояснил что у него сильно мерзнут ноги, ничего поделать не может, не помогают никакие носки, обувь и согревание. Он не может долго стоять, в глазах появляются "мурашки" и кружится голова. Не может спать, мучает кашель и кошмары, просыпается обычно в 4 часа утра. Иногда резко поднимается и опускается температура тела, и он начинает потеть. Ему тяжело дышать, есть боли в груди", - говорится в заявлении. Правозащитники отмечали, что состояние Аскарова усугублялось примененными к нему пытками и бесчеловечным обращением.

В пресс-службе Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) тогда опровергли информацию об ухудшении здоровья Аскарова и заявили, что в тюрьме есть все условия. "Есть врачи, есть лекарства. Все под контролем. Там установлены видеокамеры, каждое движение фиксируется", - цитирует ГСИН издание Kloop.

24 июля, после визита адвоката, Аскарова доставили в больницу. В ГСИН заявили, что правозащитник ранее обращался в медицинскую часть с жалобами на общую слабость и повышенную температуру. "После осмотра медицинскими работниками ему несколько раз было рекомендовано стационарное лечение в условиях лечебно-исправительного учреждения N47 г. Бишкек, от которого Аскаров А. категорически отказывался", - говорится на сайте службы.

В пресс-релизе о смерти Аскарова сообщается, что он был принудительно переведен специальным этапом в больницу, где ему поставили предварительный диагноз "внебольничная правосторонняя пневмония". Правозащитник был подключен к кислородному концентрату, но, как утверждают в ГСИН, "категорически сопротивлялся и самостоятельно срывал маску".

По данным ГСИН, утром 25 июля он повторно отключил кислородный концентрат и спустя час умер. Окончательная причина смерти будет установлена после вскрытия и проведения судебно-медицинских экспертиз. В ведомстве добавили, что среди "спецконтингента" официально зарегистрированных случаев заражения COVID-19 не зафиксировано, "однако имеются единичные случаи заболевания пневмонии".

Также отмечается, что у Аскарова был ряд заболеваний: коронарная болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз коронарных сосудов и сосудов головного мозга, дисциркуляторная энцефалопатия смешанного генеза, и несколько хронических заболеваний: холецистит и пиелонефрит левой почки.

Азимжан Аскаров возглавлял правозащитную организацию "Воздух" и был известен расследованиями пыток со стороны милиции. Во время межэтнических столкновений между киргизами и узбеками на юге Киргизии в июне 2010 года, в результате которых погибли около 470 человек, Аскаров задокументировал случаи насилия и грабежей.

Правозащитника задержали 15 июня 2010 года, спустя два дня после того, как во время столкновений был убит сотрудник милиции Мыктыбек Сулайманов. Помимо Аскарова, обвинения были предъявлены еще семи людям. Обвинение в основном опиралось на показания сотрудников милиции. Адвокаты настаивали, что обвинения Аскарова сфабрикованы, и утверждали, что у него есть алиби, доказывающее, что его не было на месте преступления.

Коллеги Аскарова называли суд над ним местью со стороны милиции и прокуратуры. В сентябре 2010 года суд приговорил правозащитника к пожизненному заключению, он не признал вину. Другие фигуранты дела получили сроки от четырех лет до пожизненного. В ноябре того же года сообщалось о жестоком избиении Аскарова. В 2016 году Комитет ООН по правам человека заключил, что Аскаров подвергся пыткам, а также был лишен права на медицинскую помощь и беспристрастное правосудие и призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело.

После этого Верховный суд республики провел повторное судебное разбирательство, но оставил приговор без изменений. Все последующие попытки добиться пересмотра приговора не увенчались успехом. В поддержку Аскарова выступали местные и международные правозащитники и организации.

В 2015 году Аскаров стал лауреатом премии Госдепартамента США "Защитник прав человека", в результате чего Киргизия в одностороннем порядке денонсировала межправительственное соглашение о сотрудничестве с США, подписанное двумя странами в 1993 году. Соглашение предусматривало освобождение от уплаты тарифов, налогов, сборов и пошлин товаров или иной собственности, связанных с выполнением программ американской гуманитарной помощи, а также государственных и частных организаций, задействованных в выполнении этих программ.