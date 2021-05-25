Самолет Boeing 737-800 компании "Белавиа"

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Из-за санкций, которым подверглась белорусская авиакомпания "Белавиа", авиаперевозчику придется оптимизировать затраты и штат, однако массовых сокращений не предусматривается, сообщает "Интерфакс-Запад".

"В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала - это неприятные, хоть и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в данной ситуации решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы", - рассказали агентству в авиакомпании.

При этом "о 50% сокращений речь не идет", сообщили в компании.

"К сожалению, по не зависящим от авиакомпании обстоятельствам, "Белавиа" сейчас вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона. Ситуацию усложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году. Хотелось бы отметить, что в разгар эпидемии COVID-19 сокращений персонала не проводилось. Вместе с тем снижение затрат было достигнуто за счет снижения надбавок и сокращения графиков работ", - подчеркивает перевозчик.

Представители перевозчика считают, что "в сложившихся обстоятельствах" оптимизация численности персонала - закономерный шаг. "Белавиа" уже отменила полеты в Париж и Лондон (по 30 октября), а также в Литву (по 26 июня) и в Украину (по 31 августа).

Ранее в своем Telegram-канале о сокращениях в авиакомпании написал белорусский блогер Антон Мотолько . Он опубликовал распоряжение о сокращении расходов "Белавиа", а позже дописал: "Сообщают о сокращении персонала на 50%".

Накануне агентство Reuters со ссылкой на запрос, поступивший в Международную организации гражданской авиации (ICAO), сообщило, что белорусскому авиаперевозчику могут запретить доступ в аэропорты Европы. Причиной стал инцидент, произошедший 23 мая с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс.

Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича - гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.

В понедельник саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Некоторые авиакомпании стали направлять рейсы в облет Белоруссии. Европейский совет заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации срочного расследования события в Минске как беспрецедентного и недопустимого.

До этого Великобритания приостановила разрешение на выполнение полетов "Белавиа", а также других белорусских авиаперевозчиков, включая чартерные компании. Похожее решение приняли и французские власти.