Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве в Швейцарии. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве, Швейцарии, 16 июня 2021 года. Лидеры [двух стран] обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома.

Сообщение появилось одновременно с распространенным Кремлем пресс-релизом. "Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", - отметили в Кремле.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что первая встреча президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, вероятно, пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

"Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность", - отмечает телеканал.

Вместе с тем представитель Белого дома отказался уточнять, в каком городе пройдет саммит.

Российские СМИ на прошлой неделе тоже сообщали, что местом возможной встречи Путина и Байдена может стать Швейцария. А глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя разговор секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана в Женеве в понедельник, сказал, что решение по саммиту Путина и Байдена будет объявлено в самое ближайшее время. "Ждать осталось совсем недолго. Наша окончательная позиция будет в самое ближайшее время объявлена", - сказал Лавров. Его слова приводит "Интерфакс".

В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС. Последний раз российско-американский саммит, в котором участвовали президенты Владимир Путин и Дональд Трамп, проводился три года назад в Хельсинки (Финляндия). Тогда Путину удалось расположить к себе Трампа, который по итогам переговоров подверг сомнению выводы американской разведки о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Саммит станет первой встречей Байдена с Путиным после вступления американского политика в должность президента. Однако в 2011 году Байден, занимая пост вице-президента, встречался с российским лидером. По словам Байдена, он посмотрел Путину в глаза и произнес: "Я не думаю, что у Вас есть душа".

Инициатива проведения саммита исходила от Белого дома. В апреле Байден озвучил такое предложение во время телефонного разговора с Путиным. В Вашингтоне рассчитывают на фоне неуклонного ухудшения отношений между Россией и США установить надежный канал связи в качестве страховки от "сюрпризов" с серьезными негативными последствиями.