Министерство транспорта Белоруссии опубликовало часть расшифровки переговоров пилота Ryanair с диспетчером минского аэропорта. Текст опубликован на сайте департамента по авиации, его полный перевод приводит "Новая газета". Вскоре после публикации сайт департамента по авиации стал недоступен.

Как отмечает газета, в ту минуту, когда экипажу поступило сообщение диспетчера о бомбе, ближайшими аэропортами для рейса были Брест, Гродно и Минск, а когда экипаж подал сигнал тревоги, ближайшим аэропортом стал Вильнюс. О перехвате самолета истребителем в переговорах не сообщается. В Ryanair еще не обнародовали свою версию переговоров.

В начале расшифровки диспетчер сообщает пилоту самолета Ryanair о том, что на борту самолета находится бомба, которую могут привести в действие над Вильнюсом. Он уточняет, что получил эту информацию от спецслужб и рекомендует приземлиться в Национальном аэропорту Минска.

Пилот несколько раз спросил, откуда поступило сообщение о бомбе на борту. Диспетчер сначала ответил, что служба безопасности аэропорта получила электронное письмо. Когда пилот попросил уточнить, о службе безопасности какого аэропорта идет речь - Вильнюса или Греции - ему ответили, что "письмо прислали в несколько аэропортов".

Пилот также несколько раз переспросил код аэропорта, в котором власти рекомендовали сесть лайнеру, и снова попросил сказать, откуда пришла рекомендация перенаправить борт в Минск. "Это наши рекомендации", - ответил диспетчер и повторил это несколько раз по просьбе пилота.

Он также попросил сообщить о количестве пассажиров и о наличии опасных грузов на борту. Пилот ответил, что опасных грузов нет, на борту находятся 133 человека. Фрагмент расшифровки завершается тем, что пилот и диспетчер обсуждают технические параметры посадки.

Ранее государственные телеканалы "Беларусь 1" и ОНТ привели этот фрагмент переговоров в эфире, но при этом поменяли местами реплики диспетчера и пилота. В итоге отрывок выглядел так, будто диспетчер спрашивает, кто принял решение посадить самолет в Минске, а пилот якобы заявляет, что рекомендация исходит от самого экипажа.