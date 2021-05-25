Министр обороны Израиля Бени Ганц представил во вторник госсекретарю США Энтони Блинкену разработанные израильским оборонным ведомством принципы по достижению долгосрочного прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба главы Минобороны.

"Министр обороны представил государственному секретарю принципы, которые были сформулированы оборонным ведомством для достижения долгосрочного перемирия [в секторе Газа]", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ганц и Блинкен также обсудили "укрепление Палестинской национальной администрации [на Западном берегу реки Иордан]" и "противодействие военному потенциалу террористических группировок в секторе Газа", добавили в пресс-службе. Кроме того, Ганц поднял тему "возвращения мальчиков" - удерживаемых радикалами в секторе тел двух израильских солдат, убитых во время предыдущей израильской военной операции в палестинском анклаве в 2014 году.

Бени Ганц также обсудил с Блинкеном сохранение израильского военного превосходства в регионе и противодействие иранской ядерной угрозе.

"Ганц обсудил с Блинкеном потребности Израиля в области безопасности, сохранение его [Израиля] военного превосходства в регионе, также необходимость действовать для предотвращения иранских ядерных достижений в ходе переговоров, проходящих по этому вопросу в настоящее время", - говорится в сообщении.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана. 19 мая делегации Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) отметили, что соглашение о полном восстановлении реализации СВПД находится в пределах досягаемости. Вашингтон обязался обеспечивать Израилю сохранение военно- технологического превосходство на Ближнем Востоке после войны Судного дня в октябре 1967 года.

Ранее во вторник глава американской дипломатии начал с Израиля поездку по странам региона. В Иерусалиме он уже встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой МИД еврейского государства Габи Ашкенази. До 27 мая госсекретарь намерен встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II для обсуждения возможностей укрепления режима прекращения огня в секторе Газа.

С 10 мая действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки и израильская армия обменивались ударами. По данным израильских военных, по израильским городам было выпущено из анклава не менее четырех тысяч ракет, 90% которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ армия поразила 1,5 тысячи военных объектов в секторе в рамках операции "Стражи стен". Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей.

Перемирие вступило в силу 21 мая в 02:00 по московскому времени.