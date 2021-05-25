ВСЕ ФОТО На сирийскую авиабазу Хмеймим впервые прибыли российские "убийцы авианосцев" Ту-22М3

Минобороны России / Youtube.com Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в ходе полетов над акваторией Средиземного моря, после чего вернутся на аэродромы постоянного базирования в России

Минобороны России / Youtube.com В Минобороны РФ добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования

Минобороны России / Youtube.com

Три дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где они будут базироваться впервые. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в ходе полетов над акваторией Средиземного моря, после чего вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

В Минобороны РФ добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Благодаря увеличению длины взлетной полосы были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. В настоящее время полеты с авиабазы Хмеймим могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных Сил РФ, в том числе самолеты тяжелого класса.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 (кодификация НАТО: Backfire) предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Первый полет он совершил 20 июня 1977 года, с 1978 года самолет запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в марте 1989 года.

В 2018 году в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации был создан первый глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. В результате глубокой модернизации на самолете был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе.

Как сообщается на сайте ПАО "Туполев", в итоге боевой потенциал авиационного комплекса существенно расширился, в том числе повысилась боевая эффективность и увеличился боевой радиус. Первый полет глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М совершил 28 декабря 2018 года.

Как пишет "Российская газета", самолет создавался для уничтожения локальных целей - в первую очередь, авианосных ударных группировок. Он может вывести из строя сразу три больших корабля, поскольку способен летать с тремя дальними ракетами Х-22, оснащенными термоядерными боеголовками мощностью до мегатонны. Поэтому данная модель самолета известна как "убийца авианосцев".

Накануне портал Avia.Pro сообщил, что в воды Средиземного моря вошли сразу три американских военных десантных корабля с морскими пехотинцами на борту. Первоначально предполагалось, что американские военные корабли останутся в западной части Средиземного моря, однако те выдвинулись в восточном направлении. Не исключено, что флот может двигаться в сторону Сирии, Черного моря, или же в сторону Египта для отправки на Ближний Восток.

В состав группы американских десантных кораблей входят авианесущий универсальный десантный корабль "Iwo Jima", десантно-вертолетный корабль "San Antonio" и десантный транспорт "Carter Hall", на борту которых могут находиться до 2,5 тыс. морских пехотинцев. Портал отмечает, что появление в Средиземном море американских десантных кораблей совпало с отправлением в регион авианосной ударной группы ВМС Великобритании.