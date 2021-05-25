Суд в США приговорил россиянина Егора Крючкова к депортации из страны, а также к уже отбытому им сроку в 10 месяцев и выплате $14,8 тыс.

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Суд в США приговорил россиянина Егора Крючкова к депортации из страны, а также к уже отбытому им сроку в 10 месяцев и выплате $14,8 тыс., сообщают "Ведомости" со ссылкой на Associated Press.

Крючков признал себя виновным в попытке заплатить сотруднику Tesla $500 тыс. долларов за установку компьютерного вредоносного ПО на заводе по производству аккумуляторов в Неваде и похитить информацию компании с целью выкупа. Взлом был разработан как атака с использованием нежелательных данных для перегрузки компьютерной системы Tesla, в то время как второе вторжение позволило бы сообщникам извлечь данные из сети компании и потребовать выкуп с угрозой обнародования информации.

Изначально Крючкову грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс., но суд признал, что попытка взлома не увенчалась успехом, а сам обвиняемый пошел на сделку со следствием. Поэтому Крючкову зачли уже отбытый срок в 10 месяцев, к которому он был приговорен в марте этого года. Его также приговорили к возмещению $14,8 тыс. в качестве компенсации Tesla за время и ресурсы, затраченные на расследование. Россиянин согласился не упоминать название компании во время судебного процесса.

27-летний Крючков был задержан в августе прошлого года сотрудниками ФБР. По данным ведомства, россиянин прибыл в США по туристической визе и пытался вступить в сговор с сотрудником неназванной американской компании в Неваде. Крючков предлагал ему взятку в один миллион долларов за то, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение на свой рабочий компьютер. Таким образом Крючков планировал получить доступ к системе компании и потребовать у нее выкуп за то, чтобы не обнародовать информацию.

Сотрудник неоднократно встречался с Крючковым. Когда с ним связались представители ФБР, Крючков выехал из города Рино в штате Невада в Лос-Анджелес и попросил знакомого купить ему авиабилет, чтобы покинуть страну. 22 августа Крючкова задержали, обвинив "в сговоре по найму сотрудника компании для внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть, получения данных компании и последующего вымогательства денег".

По данным ФБР, Крючков постоянно заботился о конфиденциальности - просил удалять сообщения в WhatsApp, установил вербуемому знакомому на смартфон браузер Tor, проводил встречи в машине и не фотографировался во время поездки по Неваде. Позже он выдал сотруднику компании "чистый" телефон, купленный в Нью-Йорке за наличные деньги и предназначенный для общения с группой после того, как сам Крючков покинет США. Спецагент ФБР Майкл Хьюз заявил, что такое поведение свойственно либо сотрудникам иностранных разведок, либо членам серьезных криминальных групп.

В конце августа 2020 года портал Teslarati сообщил, что целью россиянина была Gigafactory Nevada компании Tesla Илона Маска. Сам бизнесмен, комментируя это сообщение, выразил признательность и заявил, что это была "серьезная атака". Родственники и знакомые Крючкова заявили, что он не имеет отношения к ИТ-сфере и у него не было 1 млн долларов.

Кроме того, суд в Калифорнии приговорил к 2,5 годам лишения свободы россиянина Кирилла Фирсова по делу о создании сайта для продажи украденных персональных данных, сообщается на сайте американского Минюста.

Онлайн-платформа Deer. io начала свою работу как минимум в октябре 2013 года, а на момент ареста Фирсова в марте 2020 года на платформе размещалось около 3000 активных магазинов с продажами, превышающими 17 миллионов долларов. Хотя Фирсов утверждал, что большая часть продаж на DEER.IO приходилась на российские аккаунты,выяснилось, что владельцы магазинов на платформе DEER.IO продали украденную информацию из США на сумму не менее 1,2 миллиона долларов.

При вынесении приговора прокурор отметил, что Фирсов построил платформу в 2013 году и эксплуатировал ее почти семь лет. Кроме того, прокурор утверждал, что Фирсов знал, что Deer.io продавал украденные и поддельные учетные записи. Кроме того, портал был легко доступен для поиска, и любой, включая Фирсова, мог искать платформу в поисках украденных учетных записей и информации в США. Также Deer.io продавал личную информацию американцев, включая имена, текущие адреса, номера телефонов, а иногда и номера социального страхования. Фирсов был арестован ФБР 7 марта 2020 года, когда прилетел в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди из Москвы.