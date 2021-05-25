Украина с полуночи 26 мая прекратит авиасообщение с Белоруссией, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - написал он.

Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а пограничники получили распоряжения прекратить в таможенных пунктах аэропортов оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в Белоруссию. Официальное решение на этот счет пока не опубликовано.

Накануне эти меры анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. "Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос", - заявил он.

В пресс-службе Зеленского также сообщили, что он поручил кабмину подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией, а также закрытии воздушного пространства Белоруссии для авиаперелетов с Украины и на Украину.

Накануне вечером саммит ЕС принял политическое решение о запрете полетов белорусских авиакомпаний в Евросоюз. Участники саммита обратились ко всем европейским авиакомпаниям с призывом прекратить полеты над Белоруссией в связи с "неприемлемыми действиями белорусского правительства" и арестом Романа Протасевича.

В Евросоюзе действия белорусских властей считают "противоречащими базовым демократическим нормам и свободе слова", поскольку они подвергли опасности жизни европейских граждан на борту этого самолета и его экипаж.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли, выступая на саммите ЕС, заявил европейским лидерам о необходимости решительного и единого ответа Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии. "Вчерашние события, связанные с принудительной посадкой в Минске рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, беспрецедентно серьезны. Режим президента Лукашенко лишил свободы Романа Протасевича и его спутницу. Мы требуем их немедленного и безоговорочного освобождения и предоставления им возможности покинуть страну", - сказал глава Европарламента.

По его словам, "международное расследование, несомненно, необходимо для проверки того, была ли угроза воздушному транспорту и безопасности пассажиров со стороны суверенного государства и имело ли место нарушение Чикагской конвенции".

"Наш ответ должен быть решительным, незамедлительным и единым. Европейский союз должен действовать без колебаний и наказать виновных. Сегодня вы несете огромную ответственность за то, чтобы показать, что союз - не бумажный тигр", - подчеркнул Сассоли.

Лидеры стран ЕС выступили за введение новых санкций против Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске. В заявлении саммита ЕС отмечается, что Евросоюз также "призывает Совет принять дополнительные (санкционные) списки в отношении физлиц и юрлиц, причем - как можно скорее". Однако в заявлении не указывается, какие именно компании и физлица могли бы попасть под санкции ЕС. Кроме того, саммит ЕС призвал ИКАО срочно расследовать случившееся с самолетом Ryanair в Минске как "беспрецедентный и недопустимый инцидент".

Великобритания уже приостановила лицензию белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство, а самолетам британских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией Белоруссии. Также о приостановке полетов над территорией Белоруссии заявили компании Finnair, Air France и Singapore Airlines, а казахстанская авиакомпания Air Astana отменила запуск рейсов Алматы - Минск, который планировался на 31 мая.