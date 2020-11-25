В Берлине автомобиль врезался в главные ворота здания, где находится офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На бортах машины было написано белой краской: "Вы проклятые убийцы детей и стариков" и "Остановите политику глобализации"

WELT / YouTube Причиненный автомобилем ущерб он назвал незначительным. Машина имеет номерные знаки региона Северный Рейн-Вестфалия, такие же были на автомобиле, который пытался протаранить ворота канцелярии в 2014 году

WELT / YouTube

В Берлине автомобиль врезался в главные ворота здания, где находится офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На бортах машины было написано белой краской: "Вы проклятые убийцы детей и стариков" и "Остановите политику глобализации", сообщает DW.

По словам представителя правительства, канцлеру и сотрудникам канцелярии ничего не угрожало. Причиненный автомобилем ущерб он назвал незначительным. Машина имеет номерные знаки региона Северный Рейн-Вестфалия, такие же были на автомобиле, который пытался протаранить ворота канцелярии в 2014 году. Тогда на бортах было написано: "Остановите убивающее людей изменение климата" и "Николь, я люблю тебя".

Полиция задержала 54-летнего водителя, также сообщается, что ему оказали медицинскую помощь в машине скорой. Инцидент случился за несколько часов до видеоконференции Меркель с главами федеральных земель по вопросу о продлении локдауна. После случившегося перед домом канцлера усилили меры безопасности, сообщает Bild. По информации таблоида, водитель хотел передать Меркель письмо.

В Берлине на прошлой неделе прошли протесты против ограничительных мер, полиция применила против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. В ответ протестующие кидали в полицейских бутылки и пиротехнику, были задержания.