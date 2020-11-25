Французский сенат принял резолюцию, призывающую правительство признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. За принятие резолюции проголосовали 305 сенаторов, один выступил против

Sénat / Twitter Документ носит рекомендательный характер. В частности, резолюция осуждает "военную агрессию Азербайджана, совершенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников, и призывает к немедленному выводу вооруженных сил республики и их сторонников "с захваченных территорий"

Sénat / Twitter

Французский сенат принял резолюцию, призывающую правительство признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. За принятие резолюции проголосовали 305 сенаторов, один выступил против.

"Очень горжусь голосованием в сенате, который просит правительство 305 голосами из 306 признать Нагорно-Карабахскую республику", - написал в Twitter автор проекта резолюции Бруно Реталье.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение сената Франции историческим. "Признание Арцаха становится частью международной повестки", - написал он в Facebook.

В то же время МИД Франции не поддержал инициативу о признании независимости НКР. По словам госсекретаря при ведомстве Жана-Батиста Лемуана, одностороннее признание Францией Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни жителям Карабаха, ни Европе, ни другим странам - участницам Минской группы ОБСЕ.

"Это не политика правительства [Франции], это не политика Армении, это не политика наших партнеров", - сказал он.

Документ носит рекомендательный характер. В частности, резолюция осуждает "военную агрессию Азербайджана, совершенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников, и призывает к немедленному выводу вооруженных сил республики и их сторонников "с захваченных территорий", пишет РБК.

Резолюция также обращается к правительству Франции. В частности, ее авторы:



- просят оказать жителям Карабаха гуманитарную помощь;

- призывают провести международное расследование "военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе, в частности против гражданского населения и с применением оружия, запрещенного международным правом";

- требуют "выявить все дипломатические последствия той роли, которую сыграли турецкие власти, и рассмотреть вместе с европейскими партнерами наиболее жесткие и адекватные ответы";

- признать Нагорный Карабах и "превратить это признание в инструмент переговоров с целью установления прочного мира".



Баку не считает резолюцию Сената Франции с призывом к правительству признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику документом, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что эта резолюция - не что иное, как обычный листок бумаги для Азербайджана. Этот документ, принятый ради узких политических амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы о намерениях и объективной деятельности Франции как сопредседателя Минской группы и постоянного члена Совета Безопасности ООН", - сказал Гаджиев.

По его словам, "этот провокационный шаг Сената является проявлением традиционных армянских предубеждений французских политических кругов". Комментарий Гаджиева приводит "Интерфакс".

В настоящий момент Нагорно-Карабахская республика признана лишь другими самопровозглашенными политическими образованиями - республиками Абхазия и Южная Осетия, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. НКР не признана даже Арменией.

Армения и Азербайджан спорят о статусе Нагорного Карабаха почти 30 лет. Во времена Советского Союза эта территория, населенная преимущественно армянами, входила в состав Азербайджанской ССР. По мере ослабления власти Москвы в ряде регионов СССР обострились межнациональные конфликты. В Карабахе это привело к изгнанию азербайджанцев и провозглашению НКР на фоне распада Советского Союза.

В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан полностью утратил контроль над Нагорным Карабахом. Кроме того, армянские формирования взяли под контроль несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский - частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха. За шесть лет противостояния в Карабахе погибло свыше 30 тыс. человек.

Следующие 25 лет стороны предпринимали попытки урегулировать конфликт путем переговоров, которые в итоге зашли в тупик. 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, причем Азербайджан заручился поддержкой Турции. Благодаря помощи Анкары азербайджанская армия активно использовала беспилотники для нанесения ударов с воздуха. Армянам нечего было противопоставить этой современной тактике. А надежды Еревана на поддержку со стороны Москвы не оправдались.

Армения также утверждала, что на стороне Азербайджана в боях участвует турецкая армия: Анкара якобы помогала Баку военными специалистами и техникой, в частностью истребителями F-16. Анкара и Баку эти обвинения опровергали, хотя не отрицали тесное сотрудничество.

В Азербайджане же обвиняли в контрабанде оружия из России армянских бизнесменов. Те в ответ говорили, что занимаются только гуманитарной помощью.

С начала возобновления боев Армения и Азербайджан трижды договаривались установить режим прекращения огня, однако каждый раз перемирие срывалось. Итоговое соглашение в ночь на 10 ноября подписали лидеры Армении, Азербайджана и России, выступившей в роли посредника. Согласно нему, Ереван передает Баку часть территорий Нагорного Карабаха, а также территорий, остававшихся у него под контролем с 1990-х годов. Армения выводит из региона военных, и в него перебросят российских миротворцев. Для Армении будет создан транспортный коридор в Карабах, а для Азербайджана - коридор из республики в эксклав Нахичевань.

Отметим, что резолюция с призывом признать НКР принята французскими властями на фоне резкого охлаждения отношений между Парижем и Анкарой. Это произошло после резких высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

Турецкий лидер обвинил Макрона в антиисламской политике после того, как французский президент пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства. Кроме того, Макрон пообещал тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей, а также совместно с Советом мусульман во Франции создать организацию, которая поможет построить "просвещенный ислам". Эти инициативы были подготовлены после резонансного убийства учителя Самюэля Пати. Ему отрезал голову 18-летний чеченец родом из Москвы, мстивший преподавателю за "оскорбление чувств верующих" демонстрацией на уроке карикатур на пророка Мухаммеда.

Эрдоган, критикуя внутреннюю политику Франции, посоветовал Макрону "проверить психику". В ответ Франция отозвала своего посла из Турции. После этого Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары.