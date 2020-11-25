Супруга принца Гарри потеряла второго ребенка

Герцогиня Сассекская Меган, супруга принца Гарри, в преддверии Дня благодарения опубликовала в The New York Times колонку, в которой призналась, что у нее случился выкидыш в июле. В то утро она почувствовала сильные судороги и упала на пол с полуторагодовалым сыном Арчи на руках.

"Я упала на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились; веселая мелодия резко контрастировала с ощущением, что что-то не так. Сжимая в руках своего первенца, я знала, что теряю второго ребенка", - написала Меган. Она отметила, что многие женщины пережили это горе, но обсуждение темы выкидыша остается табу, "пронизанным (необоснованным) стыдом и увековечивающим цикл одинокого траура".

Герцогиня констатировала, что все в этом году испытали боль и потери. Она упомянула, помимо пандемии, резонансную гибель Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор в результате действий полиции, а также споры вокруг прошедших выборов президента США. Меган отметила, что все это приводит к разобщению, что, в сочетании с изоляцией "заставляет нас чувствовать себя более одинокими, чем когда-либо".

Путь к исцелению, по ее мнению, начинается с вопроса "Ты в порядке?" Меган напомнила, что в прошлом году журналист Том Брэдби поинтересовался ее состоянием в связи с . Этот вопрос расторгал герцогиню, и она поблагодарила Брэдби, признавшись, что немногие люди спрашивают, все ли у нее хорошо.

"Как бы мы ни расходились во мнениях, как бы мы ни были физически дистанцированы, правда в том, что мы связаны более, чем когда-либо, благодаря всему, что мы индивидуально и коллективно пережили в этом году", - написала Меган в своей колонке, призвав проявлять внимание к окружающим.