В Германии в распоряжении у следователей оказались несколько предметов со следами боевого отравляющего вещества семейства "Новичок", которым был отравлен оппозиционный политик Алексей Навальный. Ранее сообщалось, что этот вид химоружия был обнаружен на пластиковой бутылке, которую тайно забрали из гостиничного номера Навального, а потом вывезли в Германию его соратники.

Информация о других предметах со следами "Новичка" содержится в ответе кабмина ФРГ на запрос парламентской фракции "Альтернатива для Германии". Его текст есть в распоряжении РИА "Новости".

В правительстве Германии также заявили о том, что точный состав яда, использованного для покушения на Навального, не разглашают из-за "высокого риска распространения".

Отметим, что праворадикальную партию "Альтернатива для Германии" отличают пророссийские взгляды. В частности, ее представители давно и настойчиво требует отмены санкций, которые якобы "мешают общему улучшению отношений Германии с Россией и развитию германо-российского диалога".

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с оппозиционером на борту совершил экстренную посадку в Омске, политик впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Два дня власти не давали разрешение на транспортировку политика в зарубежную клинику, ссылаясь при этом на рекомендации врачей и "нетранспортабельное" состояние пациента. Потом родственникам и соратникам Алексея Навального все же удалось добиться его перевозки в берлинскую клинику Charite.

Омские врачи утверждали, что результаты анализов оппозиционера не показали следов ядов в его организме.

Однако военная лаборатория Германии нашла в образцах кожи, крови и мочи Навального следы отравляющего вещества из этой группы. К такому же выводу пришли лаборатории Франции и Швеции. Тот же яд обнаружен и на пластиковой бутылке, привезенной из Томска.

В Кремле отвергают обвинения в причастности Москвы к отравлению Навального и указывают, что ждут от Берлина информацию о ходе его лечения.

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что не медики, а именно он с самого начала контролировал ситуацию с Навальным. По словам главы государства, он разрешил транспортировку оппозиционера в Германию, и тем самым спас его. Сам Навальный считает, что именно Путин стоит за его отравлением. К такому же выводу, по данным СМИ, фактически пришли и западные спецслужбы. По их версии, отравление организовала ФСБ.

Евросоюз в связи с произошедшим ввел санкции против России, под них попали шесть высокопоставленных чиновников и силовиков. Москва объявила об ответных мерах.

В России до сих пор не заведено уголовное дело в связи с отравлением Навального. В конце августа в Генпрокуратуре заявили, что для этого нет оснований. Доследственной проверкой занималось управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Из-за отказа возбудить дело соратники оппозиционера обратились в Европейский суд по правам человека.