Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на черновой вариант списка. Новые меры планируется ввести против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, но в него также могут быть включены российские организации.

Согласно черновику, США могут ввести санкции против 28 организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения и научных центров Минобороны России. Кроме того, в черновом проекте значится неназванное ФГУП, связанное с администрацией Кремля.

В числе предприятий, которые могут попасть под санкции, впервые значатся предприятия "Росатома" и "Роскосмоса": два института из числа ведущих организаций ядерного оружейного комплекса "Росатома", участвовавшего в создании перспективных вооружений, и две организации "Роскосмоса" - научный институт и производитель ракетно-космической техники.

Туда также впервые включены более 10 предприятий гражданского авиастроения, производителей вертолетной техники и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения. В настоящее время в России с использованием зарубежных комплектующих изготавливаются самолеты Superjet-100 и МС-21.

19 ноября Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против.

В этой резолюции законодатели в том числе осуждают возможное отравление Навального и призывают власти США ввести санкции против России. Документ был вынесен на рассмотрение 23 сентября и носит рекомендательный характер, не имея при этом юридической силы.

В тот же день Минфин США внес в список вторичных санкций по КНДР две компании, зарегистрированные в России. Речь идет о строительной компании Mokran и о северокорейской компании Korea Cholsan General Trading Corporation, работающей в России. Санкции против них вводятся за "участие, содействие или ответственность за вывоз северокорейских рабочих в Россию.

"Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляет их в далекие страны для работы в изнурительных условиях, чтобы оказать финансовую поддержку Пхеньяну и его программам вооружений. Те страны, которые все еще принимают северокорейских рабочих, должны отправить этих рабочих домой", - заявил глава Минфина Стивен Мнучин. Также продлены санкции против еще трех компаний - северокорейских Rungrado General Trading Corporation и General Corporation for External Construction, а также китайской Yanbian Silverstar Network Technology. Эти фирмы тоже причастны к отправке корейских рабочих в КНР и Россию.

Санкции предусматривают заморозку активов этих компаний на территории США. Кроме того, в отношении юридических и физических лиц, которые заключают сделки с компаниями из санкционного списка и оказывают им услуги, тоже могут быть введены вторичные санкции.