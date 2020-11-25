Москва запросила у Варшавы стенограмму телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом Ярославом перед катастрофой в Смоленске в 2010 году, заявил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. Его слова приводит РИА "Новости".

Ранее польские СМИ сообщали, что Качиньский общался с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включили в материалы польского уголовного дела.

"С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора <...> В Польшу направлен запрос о правовой помощи", - сказал Иванов. Он подчеркнул, что у России "не остается сомнений относительно причин авиакатастрофы": речь по-прежнему идет об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости.

Как ранее заявил бывший польский судья Войчех Лончевский, в 2014 году возобновивший расследование крушения самолета, общественность "совершенно иначе" оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года, если бы узнала о содержании разговора Качиньских. По его словам, запись, о которой он узнал "из совершенно секретных материалов", позволяет "сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский". Кроме того, эти документы случайно приобщили к материалам польского уголовного дела и до настоящего момента не предавали огласке.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни, где в 1940 году были расстреляны тысячи польских военнопленных. Все находившиеся в самолете люди погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Также указывалось на "ошибки" российских диспетчеров смоленского аэропорта. Однако власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

В конце июля этого года польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского заявила, что причиной якобы имевшего место взрыва, повлекшего за собой крушение самолета, стал тротил, который заложили в самолет во время ремонта в России. В отчете новой комиссии утверждается, что причиной авиакатастрофы стали два взрыва в левом крыле и центральной части самолета. О взрывах говорит характер повреждений воздушного судна и разлет обломков, а также характер травм, полученных теми людьми, которые находились на борту.

Согласно польской версии, первый взрыв разрушил левое крыло самолета. Затем сработала вторая бомба, заложенная рядом с так называемым "генеральским отсеком" в центральной части лайнера. Именно второй взрыв убил высокопоставленных пассажиров в этом отсеке. Версию о катастрофе в результате столкновения с землей эксперты отмели, также заявив, что российские следователи приняли меры к сокрытию истинных причин авиакатастрофы.

Комиссия утверждает, что наличие следов взрывчатых веществ на борту - тротила, пентрита и RDX (гексогена) - подтвердили польская и британская лаборатории, где проводили исследования. Отмечается, что следы взрывчатки обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 N 101 (самолет Качиньского) и Ту-154 N 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году". "В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее", - утверждает комиссия.

О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского. Ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту самолета.

В МИД РФ говорили, что утверждения о взрыве иррациональны, версию о взрывном устройстве опроверг и Следственный комитет России. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отмечала, что подобные заявления - еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное. В сентябре этого года Генеральная прокуратура Польши направила в окружной суд Варшавы ходатайство об аресте диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленска во время крушения президентского самолета, однако источник, знакомый с ситуацией, заявил, что РФ не выдает своих граждан иностранным государствам.