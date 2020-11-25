Польская прокуратура не располагает никакими записями разговора бывшего президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом, который якобы состоялся по спутниковой связи незадолго до крушения самолета, сообщает в среду польский информационный портал Onet.pl.

"В актах дела (об авиакатастрофе) нет ни аудиозаписи, ни стенограммы такой беседы, - сказала порталу пресс-секретарь государственной прокуратуры Польши Эва Бялик. - Обращу ваше внимание, что информация об этой записи появилась в сообщении Войчеха Ланчевского для "Газеты Выборча". Не будем забывать, что это человек, в отношении которого региональной прокуратурой Кракова выдвинуты серьезные обвинения". Она добавила, что бывшего судью Ланчевского обвиняют в лжесвидетельстве.

Ранее официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил "Интерфаксу", что это ведомство направило запрос о правовой помощи в министерство юстиции Польши по делу о крушении самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в районе Смоленска в 2010 году. По его словам, поводом для запроса послужили распространившиеся в СМИ Польши новые сведения по делу.

В польских СМИ давно циркулирует версия о некоем разговоре братьев Качиньских, в ходе которого Ярослав настоятельно советовал своему брату, президенту Леху Качиньскому, садиться именно в Смоленске, несмотря на сложные метеоусловия.

В частности, в интервью польскому изданию "Газета Выборча" бывший судья Войчех Ланчевский заявил, что знал содержание этого разговора, но он был засекречен. "Я считаю, что общественность должна ознакомиться с этой стенограммой, чтобы сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский", - сказал экс-судья.

По его словам, "запись этой беседы была случайно приобщена к материалам расследования организации полета в Смоленск". "Кто-то сделал слишком много копий основных материалов дела. После вынесения вердикта эти документы (под грифом "совершенно секретно") поступили в окружную прокуратуру Варшавы", - отметил Ланчевский. По утверждению экс-судьи, он не знает, что было с этими документами в дальнейшем.

На вопрос, почему эти важные сведения не были обнародованы, бывший судья ответил: "Трудно сказать. Из суда такая информация никогда не просачивалась. Однако я считаю, что необоснованным было присвоение какого-либо грифа секретности этой стенограмме".

По мнению Ланчевского, "если бы общественность узнала содержание разговора братьев Качиньских, то она совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года", то есть после авиакатастрофы.

На вопрос, какое у него представление о Ярославе Качиньском после ознакомления с записью их разговора с братом, польский судья ответил: "Принимая во внимание, как он себя вел после 10 апреля 2010 года, это крайне циничная личность".

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила журналистам, что ведомство также "направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Польши для изучения открывшихся фактов".

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни, где в 1940 году были расстреляны тысячи польских военнопленных. Все находившиеся в самолете люди погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Также указывалось на некие "ошибки" российских диспетчеров смоленского аэропорта. Однако власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

В конце июля этого года польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского заявила, что причиной якобы имевшего место взрыва, повлекшего за собой крушение самолета, стал тротил, который заложили в самолет во время ремонта в России. В отчете новой комиссии утверждается, что причиной авиакатастрофы стали два взрыва в левом крыле и центральной части самолета. О взрывах говорит характер повреждений воздушного судна и разлет обломков, а также характер травм, полученных теми людьми, которые находились на борту.

Согласно польской версии, первый взрыв разрушил левое крыло самолета. Затем сработала вторая бомба, заложенная рядом с так называемым "генеральским отсеком" в центральной части лайнера. Именно второй взрыв убил высокопоставленных пассажиров в этом отсеке. Версию о катастрофе в результате столкновения с землей эксперты отмели, также заявив, что российские следователи приняли меры к сокрытию истинных причин авиакатастрофы.

Комиссия утверждает, что наличие следов взрывчатых веществ на борту - тротила, пентрита и RDX (гексогена) - подтвердили польская и британская лаборатории, где проводили исследования. Отмечается, что следы взрывчатки обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 N 101 (самолет Качиньского) и Ту-154 N 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году". "В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее", - утверждает комиссия.

О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского. Ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту самолета.

В МИД РФ говорили, что утверждения о взрыве иррациональны, версию о взрывном устройстве опроверг и Следственный комитет России. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отмечала, что подобные заявления - еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное. В сентябре этого года Генеральная прокуратура Польши направила в окружной суд Варшавы ходатайство об аресте трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленска во время крушения президентского самолета, однако источник, знакомый с ситуацией, заявил, что РФ не выдает своих граждан иностранным государствам. Речь шла о "Павле П., Викторе Р. и полковнике Николае К.", который ранее был начальником аэродрома.

Onet.pl отмечает, что Россия неоднократно отказывалась сотрудничать с польскими властями в расследовании авиакатастрофы, утаивая от следствия важные улики, а именно обломков самолетов, записей черных ящиков, важных документов и списка свидетелей.