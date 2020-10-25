ВСЕ ФОТО Минск, 25 октября 2020 года

Фото: TUT.BY. Политика / youtube.com Минск, 25 октября 2020 года

Фото: TUT.BY. Политика / youtube.com Бронетехника введена в центр Минска для охраны резиденции Лукашенко. Как сообщают агентству очевидцы, десять БТР заехали на территорию резиденции и расположились по периметру. Площадь и подходы к зданию оцеплены силовиками

Фото: TUT.BY. Политика / youtube.com

Жители Минска вышли на анонсированный белорусской оппозицией несанкционированный протест в последний день "народного ультиматума" Александру Лукашенко. Оппозиция заявляет о более чем 100 тыс. участниках протеста, сообщает "Интерфакс".

"Более 100 тысяч человек собралось сегодня у Стелы в Минске. Сейчас колонна протестующих движется по проспекту Машерова в сторону Богдановича", - сообщают оппозиционные telegram-каналы.

Силовики в центре Минска пытаются помешать движению колонны на проспекте Независимости, перекрыв участок рядом с площадью Победы. Как передает корреспондент агентства, колонна из нескольких сотен протестующих выдвинулась по улице Ленина в направлении Дворца спорта, дорогу им преградили силовики. Проезжая часть была перекрыта несколькими грузовиками милиции и водометами. Силовики выстроились в живую цепь рядом с улицей Интернациональной. Они требуют от протестующих разойтись.

В свою очередь сторонники оппозиции также взялись за руки и начали формировать живую цепь, чтобы не позволить силовикам задержать участников акции.

Между тем, еще несколько сотен человек движутся колоннами от площади Свободы в стороны стелы "Минск город-герой". Они вышли на проезжую часть проспекта победителей. Пока дорогу им никто не преграждает.

Бронетехника введена в центр Минска для охраны резиденции Лукашенко. Как сообщают агентству очевидцы, десять БТР заехали на территорию резиденции и расположились по периметру. Площадь и подходы к зданию оцеплены силовиками.

На других площадях в центре Минска в воскресенье днем также усилены меры безопасности. Количество спецтехники в центре белорусской столицы по сравнению с прошлыми протестами заметно возросло. На основных улицах города дежурит более десяти единиц заградительных машин и водометов.

Оцеплены металлическими ограждениями Площадь Независимости и Октябрьская площадь. По периметру развернута колючая проволока, за ней дежурят силовики в камуфляже и бронежилетах. У некоторых из них автоматы Калашникова. Прохожих туда не пускают.

На проспекте Независимости под мостом в створе улицы Московской припаркованы несколько грузовиков, а также заградительные машины системы "Рубеж" и два водомета. Проезд под мостом в сторону железнодорожного вокзала закрыт. Силовики блокируют съезды на проспект с прилегающих улиц.

Также оцеплена площадь вокруг музея Великой Отечественной войны и прилегающий к ней парк. По периметру выстроились военные в полевой экипировке с оружием. Кроме того, силовики занимают ключевые точки вокруг объявленного ранее места сбора демонстрантов - они контролируют мосты и перекрестки. Автобусы и другой транспорт дежурят у администрации президента и в районе площади Победы - у Генпрокуратуры, также люди в камуфляже замечены рядом со зданием КГБ.

Белорусские правозащитники сообщили, что им известны фамилии 14 задержанных в ходе протестных акций в Белоруссии в воскресенье, всего их больше.В частности, возле площади Свободы задержаны два фотокорреспондента белорусских СМИ, которые готовились освещать протесты. К ним подошли сотрудники правоохранительных органов и попросили следовать за ними в автобус.

В белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) позже сообщили, что задержаны фотографы "Комсомольской правды" и издания "Новы час" Святослав Зоркий и Дмитрий Дмитриев.

Акции проходят и в других городах страны. Правозащитный центр "Весна" сообщал о примерно 17 задержанных в Борисове. В Гродно также проходит протестная акция, люди скандируют "Забастовка". ОМОН перекрыл Советскую улицу в центре города. Вышли на акцию протеста и в Лиде. Сообщают, что демонстрантов разгоняли силовики, использовав слезоточивый газ. Проходят задержания и в Гомеле, около цирка задержаны две женщины с цветами в руках и оппозиционный активист.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Особенно массовые выступления оппозиции происходят в Минске по воскресеньям.

13 октября Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своем уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

Среди требований также освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах".

На пересечении улиц Ленина и Интернациональной оцепление стало больше: появилась спецтехника, включая 2 водомёта и "Рубежи" pic.twitter.com/V1SF0tpeBC— Onliner (@OnlinerBY) October 25, 2020