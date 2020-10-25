master_18.mail.ru / DepositPhotos Режим повышенной готовности введен по решению правительства на всей территории Испании в качестве меры противодействия распространению коронавируса

master_18.mail.ru / DepositPhotos

Режим повышенной готовности введен по решению правительства на всей территории Испании в качестве меры противодействия распространению коронавируса, сообщает "Интерфакс".

Первоначально мера будет действовать на протяжении 15 дней, однако, если парламент страны поддержит предложение правительства, то этот режим может быть продлен на полгода.

Режимом чрезвычайного положения, в частности, предусмотрен комендантский час с 23:00 до 06:00 местного времени, вводятся ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.

"Правительство только что объявило о введении режима повышенной готовности на территории всей страны, который вступает в силу вечером", - заявил премьер Испании Педро Санчес в обращении к народу.

Запрет на любые передвижения в стране будет действовать с 23:00 до 6:00 вплоть до 9 мая. Исключение пока предусмотрено для Канарских островов - это необходимо для поддержки туристической отрасли, да и показатели заболеваемости COVID-19 в этом регионе Испании не столь масштабны, как в других районах страны.

Другие регионы страны смогут корректировать ограничительные меры по своему усмотрению. Автономии Испании также могут закрыть свои территории на въезд и выезд.

Теперь эти меры должен одобрить парламент. По Конституции Испании режим повышенной готовности может действовать в стране максимум 15 дней. Парламент может в виде исключения одобрить предложение о более долгосрочных мерах.

Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявляют в Испании уже во второй раз за нынешний год. В первый раз он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры.С начала эпидемии COVID-19 в Испании выявлено более 1,1 млн случаев заражения, почти 35 тыс. пациентов скончались.