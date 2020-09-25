Замсекретаря Совбеза Украины предрек, что Россия "останется без штанов", если не вернет Крым, а оставит себе

Офис Президента Украины / wikipedia.org Кривонос также назвал очень важным создание международной Крымской платформы и объединения людей, которые поднимают на уровне мирового сообщества вопрос о деоккупации Крымского полуострова

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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что его страна не может на данном этапе силовым методом решать вопрос возвращения Крыма и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли.

Но он уверен, что в этом деле Киеву должно помочь сотрудничество с международными партнерами через ужесточение санкций против России.

"Задача номер один - продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, ставить вопрос о санкциях против России, выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос станет: или они отдадут Крым, или они останутся "без штанов", условно говоря, и это главное. Плюс параллельно усиливать внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами", - заявил полковник Вооруженных сил Украины в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает украинское информагентство "Укринформ".

Кривонос также назвал очень важным создание международной Крымской платформы и объединения людей, которые поднимают на уровне мирового сообщества вопрос о деоккупации Крымского полуострова.

"Россия с самого начала после оккупации Крыма начала отводить в сторону и мировое сообщество, и непосредственно руководство Украины от этой проблемы. Забудьте о нем, у вас есть проблема - сначала решите вопрос с Донбассом. Это обычная идеологическая манипуляция - определение ложных приоритетов и ориентиров. Давайте вы смотрите туда, а об этом забудьте, решайте этот вопрос. Таким образом это происходит и на уровне мирового сообщества. Поэтому они акцентируют на решении вопроса Донбасса - о Крыме совсем молчат. Хотя вопрос Крыма стоит на одном уровне с вопросом войны на Донбассе", - считает Кривонос.

Сегодня стало известно, что Европейский союз намерен вскоре одобрить введение новых санкций против российских лиц и компаний, причастных к строительству Керченского моста, сообщает "Униан". Эти санкции получат "зеленый свет" в ближайшие недели.В 2018 году Евросоюз уже ввел ограничительные меры в отношении шести российских компаний, участвовавших в его строительстве.

18 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет Европейского Союза также продлил на год санкции против России за аннексию Крыма, которые были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.

А 10 сентября Совет ЕС продлил на шесть месяцев санкции в отношении лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Речь идет об ограничительных мерах, которые будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям. Они предполагают запрет поездок в ЕС и заморозку активов. Продленные санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.

Бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер также настаивает на том, что США должны дать понять России, что отмены санкций не будет, пока не прекратится агрессия против Украины и оккупация Крыма.