Guilhem Vellut / wikipedia.org МИД Франции намерен расследовать утечку в СМИ разговора Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным

Guilhem Vellut / wikipedia.org

Французские власти проводят расследование в связи с публикацией в газете Le Monde данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, в котором лидер РФ заявил, что отравленный оппозиционер Алексей Навальный мог принять яд сам.

"Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование", - сообщил представитель МИД Франции, которого цитирует ТАСС. Он отметил, что "диалог, который президент республики пожелал установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в том числе тех, которые касаются нашей безопасности, в духе откровенности и требовательности, и он продолжится в этом духе".

22 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на источник опубликовала пересказ телефонной беседы российского президента с Эмманюэлем Макроном, в которой обсуждалось в том числе отравление Алексея Навального. По данным издания, в разговоре, который состоялся 14 сентября, Путин "пренебрежительно" высказывался о Навальном и назвал его "простым возмутителем спокойствия в интернете".

Российский президент также сказал Макрону, что Навальный уже симулировал ранее болезни, а помимо этого "совершал незаконные действия и использовал созданный им Фонд борьбы с коррупцией, чтобы шантажировать чиновников и депутатов". Кроме того, Путин указал, что следы "Новичка" могут вести в Латвию, где живет один из создателей этого яда. Сообщалось, что Макрон отверг версию о "латвийском следе" и возможность того, что Навальный мог отравить себя сам.

После публикации скандальной статьи в Кремле заявили, что она "пестрит неточностями". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что "тема берлинского пациента действительно обсуждалась в ходе недавнего разговора Путина и Макрона, и Кремль об этом сообщал". "Вместе с тем, газета совсем не точна в переданных формулировках. Да и, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, ведь это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не соответствует дипломатической практике. Убеждены, что это не так", - подчеркнул Песков, отказавшись уточнить, в какой именно части статьи Le Monde были неточности.